Hà Nội thua sốc 10 cầu thủ Thanh Hoá

report Hà Nội FC và mục tiêu truất ngôi Thể Công Viettel

Hà Nội FC đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 39 điểm. Trải qua 21 lần ra sân, đội đã giành được 12 chiến thắng, 3 trận hòa và phải nhận 6 thất bại. Hàng công của câu lạc bộ thi đấu khá sắc bén với tổng cộng 40 lần xé lưới đối phương, trong khi hệ thống phòng thủ để lọt lưới 24 bàn, đưa hiệu số bàn thắng bại lên mức +16.

Số điểm này giúp họ vừa chính thức vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ninh Bình FC (38 điểm) ở vòng đấu gần nhất. Lúc này, ngai vàng là điều xa vời nhưng mục tiêu truất ngôi Thể Công Viettel trong tầm mắt của Hà Nội FC.

​