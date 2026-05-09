Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CLB Thép Xanh Nam Định bác tin nhà tài trợ rút lui

Trọng Đạt

TPO - Giữa những đồn đoán liên quan đến tương lai tài trợ trước mùa giải 2026/27, CLB Thép Xanh Nam Định đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin đội bóng bỏ cụm từ “Thép Xanh” trong tên gọi do nhà tài trợ rút lui.

1-8475.jpg

Theo phía đội bóng thành Nam, trong nhiều mùa giải gần đây, CLB Thép Xanh Nam Định vẫn đăng ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dưới tên gọi “CLB Bóng đá Nam Định” khi tham dự các giải đấu quốc tế. Nguyên nhân là bởi “Thép Xanh” là tên ngành hàng tài trợ và không được phép đưa vào tên chính thức của đội bóng theo quy định của AFC. Trong khi đó, tại các giải đấu quốc nội, đội bóng vẫn sử dụng đầy đủ tên gọi là CLB Thép Xanh Nam Định.

Chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, đội bóng tiếp tục hoàn tất hồ sơ cấp phép gửi AFC với tên “CLB bóng đá Nam Định”, đồng thời đăng ký tham dự các giải quốc tế dưới tên Nam Định FC và các giải trong nước với tên Thép Xanh Nam Định. Hồ sơ này hiện đã được phê duyệt.

Phía CLB khẳng định: “Không có sự việc do nhà tài trợ rút lui nên đội bóng bỏ chữ Thép Xanh trong đăng ký cấp phép”.

Đội bóng nhấn mạnh Tập đoàn Xuân Thiện vẫn đang tiếp tục đồng hành và dành sự quan tâm lớn cho sự phát triển của CLB. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng, Thép Xanh Nam Định cho biết toàn đội đang tập trung tối đa cho các mục tiêu tại Shopee Cup, V-League và Cúp Quốc gia, đồng thời đã chủ động xây dựng kế hoạch nhân sự, chuyên môn và tài chính cho mùa giải 2026/27.

Bên cạnh đó, đội bóng thành Nam gửi lời tri ân tới người hâm mộ, những người luôn sát cánh cùng CLB trong mọi hoàn cảnh: "Thiên Trường vẫn sẽ là “điểm hẹn” cuối tuần của người hâm mộ bóng đá thành Nam. Và trong các chuyến làm khách, đội cũng vẫn luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, máu lửa của người hâm mộ".

Trọng Đạt
#Thép Xanh #Nam Định #bóng đá #tài trợ #CLB

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe