CLB Thép Xanh Nam Định bác tin nhà tài trợ rút lui

TPO - Giữa những đồn đoán liên quan đến tương lai tài trợ trước mùa giải 2026/27, CLB Thép Xanh Nam Định đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin đội bóng bỏ cụm từ “Thép Xanh” trong tên gọi do nhà tài trợ rút lui.

Theo phía đội bóng thành Nam, trong nhiều mùa giải gần đây, CLB Thép Xanh Nam Định vẫn đăng ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dưới tên gọi “CLB Bóng đá Nam Định” khi tham dự các giải đấu quốc tế. Nguyên nhân là bởi “Thép Xanh” là tên ngành hàng tài trợ và không được phép đưa vào tên chính thức của đội bóng theo quy định của AFC. Trong khi đó, tại các giải đấu quốc nội, đội bóng vẫn sử dụng đầy đủ tên gọi là CLB Thép Xanh Nam Định.



Chuẩn bị cho mùa giải 2026/27, đội bóng tiếp tục hoàn tất hồ sơ cấp phép gửi AFC với tên “CLB bóng đá Nam Định”, đồng thời đăng ký tham dự các giải quốc tế dưới tên Nam Định FC và các giải trong nước với tên Thép Xanh Nam Định. Hồ sơ này hiện đã được phê duyệt.

Phía CLB khẳng định: “Không có sự việc do nhà tài trợ rút lui nên đội bóng bỏ chữ Thép Xanh trong đăng ký cấp phép”.

Đội bóng nhấn mạnh Tập đoàn Xuân Thiện vẫn đang tiếp tục đồng hành và dành sự quan tâm lớn cho sự phát triển của CLB. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng, Thép Xanh Nam Định cho biết toàn đội đang tập trung tối đa cho các mục tiêu tại Shopee Cup, V-League và Cúp Quốc gia, đồng thời đã chủ động xây dựng kế hoạch nhân sự, chuyên môn và tài chính cho mùa giải 2026/27.

Bên cạnh đó, đội bóng thành Nam gửi lời tri ân tới người hâm mộ, những người luôn sát cánh cùng CLB trong mọi hoàn cảnh: "Thiên Trường vẫn sẽ là “điểm hẹn” cuối tuần của người hâm mộ bóng đá thành Nam. Và trong các chuyến làm khách, đội cũng vẫn luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, máu lửa của người hâm mộ".