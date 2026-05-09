Thuyền trưởng Real Madrid nói gì khi Tchouameni ẩu đả Valverde?

"Hai cầu thủ đã bày tỏ sự hối hận, họ thừa nhận lỗi lầm của mình, chấp nhận hậu quả và đã xin lỗi, đối với tôi thế là đủ. Tôi sẽ không dồn cầu thủ của mình vào đường cùng. Họ không đáng bị như vậy", HLV Alvaro Arbeloa lên tiếng trong buổi họp báo mới nhất của Real Madrid.

"Valverde và Tchouameni là hai cầu thủ đại diện rất tốt cho những tinh túy của Real Madrid. Họ xứng đáng có cơ hội để tiếp tục chiến đấu cho câu lạc bộ này. Tôi rất tự hào về họ. Tôi sẽ không cho phép tất cả những chuyện này bị lợi dụng để nghi ngờ sự chuyên nghiệp của các học trò tôi", Arbeloa bức xúc chia sẻ.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh rất nhiều lời dối trá đang được nói ra. Là dối trá khi nói các cầu thủ của ông không chuyên nghiệp. Là sai lầm khi cho rằng họ không tôn trọng huấn luyện viên. Và Arbeloa khẳng định đỉnh điểm của sự dối trá là tin đồn các cầu thủ Real không cống hiến hết mình vì có vấn đề với HLV.

Arbeloa lên tiếng về vụ Tchouameni và Valverde.

Làng túc cầu thế giới một phen rúng động vì tin đồn Tchouameni và Valverde đánh nhau trên sân tập. Trước đó, thông tin Rudiger và Carreras "choảng nhau" cũng làm rúng động truyền thông Tây Ban Nha. HLV Arbeloa khẳng định đã có một kẻ phản bội ở phòng thay đồ Real tuồn tin ra ngoài.

"Điều nghiêm trọng nhất đối với tôi, điều khiến tôi tổn thương nhất, là những gì xảy ra trong phòng thay đồ của Real bị tuồn ra ngoài. Nếu những việc xảy ra trong phòng thay đồ bị tuồn ra ngoài, tôi nghĩ đó là sự phản bội đối với Real và phản bội với danh dự của CLB", thuyền trưởng Real chỉ trích.

"Tôi không làm việc cho CIA hay bất cứ thứ gì tương tự. Tôi không buộc tội các cầu thủ, hay bất cứ ai. Có rất nhiều người đang hiện diện xung quanh đội một của Real, tôi không ở đây để chỉ trích bất kỳ ai. Tôi cố gắng làm gương, và những gì xảy ra trong các cuộc trò chuyện riêng tư giữa tôi và các cầu thủ của tôi sẽ luôn được giữ kín ở đó", Arbeloa kết luận.

Sau cùng, Arbeloa đứng ra kêu gọi tất cả "giơ cao đánh khẽ" với vụ việc của Valverde và Tchouameni.

"Tôi từng có một đồng đội cầm gậy golf và đánh một cầu thủ khác. Những tình huống không nên xảy ra giữa các đồng đội, nhưng chúng luôn diễn ra. Tôi không bào chữa cho điều đó, nhưng tôi đã từng trải qua những thứ tồi tệ hơn thế này. Real gặp vận xui vì tình huống của Valverde dẫn đến chấn thương đầu, nhưng chuyện này vì xui xẻo nhiều hơn là tính nghiêm trọng", Arbeloa chia sẻ thêm.

Thuyền trưởng Real tuyên bố Tchouameni sẽ có mặt trong đội hình trận El Clasico. Cả 2 cầu thủ đã bị Real phạt 500.000 euro/người và bị phê bình trước đội.