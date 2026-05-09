U17 Việt Nam sẵn sàng đấu U17 Hàn Quốc, quyết săn vé dự World Cup

Trọng Đạt

TPO - Sau màn ra quân đầy ấn tượng tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đang hướng đến cuộc đối đầu then chốt với U17 Hàn Quốc bằng sự tự tin và quyết tâm rất lớn.

U17 Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy thuận lợi tại VCK U17 châu Á 2026 khi vượt qua U17 Yemen với tỷ số 1-0 ở lượt trận mở màn bảng C. Chiến thắng quan trọng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò HLV Cristiano Roland trước hai thử thách lớn mang tên U17 Hàn Quốc và U17 UAE.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc và U17 UAE cùng có 1 điểm sau trận hòa 1-1, còn U17 Yemen đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào.

Với cục diện hiện tại, cơ hội đi tiếp đang mở ra rất rõ ràng với đại diện Đông Nam Á. Nếu đánh bại U17 Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ sớm giành vé vào tứ kết, đồng thời chính thức đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026.

Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân, bầu không khí trong đội tuyển U17 Việt Nam trở nên hứng khởi hơn rất nhiều. Dù vậy, HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện nhanh chóng đưa toàn đội trở lại trạng thái tập trung cao độ để chuẩn bị cho thử thách lớn mang tên U17 Hàn Quốc.

Trong buổi tập mới nhất, ban huấn luyện bố trí thời gian tập luyện sát với khung giờ thi đấu chính thức nhằm giúp các cầu thủ làm quen tốt hơn với điều kiện thi đấu ban đêm dưới ánh đèn.

Trên sân tập, các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao trong từng bài tập. Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật, đặc biệt tập trung vào khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội trong tấn công.

HLV Cristiano Roland liên tục theo sát các học trò, thường xuyên nhắc nhở và điều chỉnh chi tiết trong từng tình huống nhằm giúp toàn đội đạt điểm rơi phong độ tốt nhất trước trận đấu được dự báo đầy khó khăn.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 19h ngày 10/5 theo giờ địa phương, tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

