Thể thao

Trực tiếp Thanh Hóa vs Hà Nội FC 1-0 (H1): Vào!!! CLB Hà Nội thủng lưới

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Xuất phát từ pha tấn công của Thanh Hoá bên cánh trái, các hậu vệ Hà Nội để đối thủ xuyên thủng. Bóng sau đó được tạt vào trong và tuyển thủ U23 Việt Nam Ngọc Mỹ băng vào đánh đầu cận thành, phá lưới Quan Văn Chuẩn.

goal VÀO, Thanh Hóa bất ngờ ghi bàn

37': Trong lúc Hà Nội FC đang đi tìm bàn thắng thì Thanh Hóa đã làm tung mành lưới. Ngọc Mỹ đón đường tạt của đồng đội, đánh đầu cận thành ghi bàn. Thanh Hóa ghi bàn từ cú dứt điểm trúng đích đầu tiên trong trận.

report KHÔNG VÀO...

30': Hậu vệ Thanh Hóa chuyền bóng hỏng, Văn Quyết băng xuống và anh tâng bóng và đầu thủ môn. Nhưng hậu vệ Thanh Hóa đã dũng mãnh băng về phá bóng ngay trên vạch vôi.

report Thế trận bế tắc với Hà Nội FC

26': Sau vài phút tạo ra nhiều cơ hội, Hà Nội FC bắt đầu chững lại. Họ không còn duy trì thế trận áp đảo như trước. Công Nhận vừa sút lên trời từ cự ly 25 mét, pha bóng miêu tả rõ ràng nhất sự bế tắc của các vị khách.

report Không vào....

18': Hai Long đi bóng dũng mãnh xuống đáy biên rồi chuyền vào. Bên trong Hoàng Hên đã đợi sẵn nhưng anh không thể tiếp bóng. Cơ hội mười mươi đã không được tận dụng thành công.

report Văn Quyết dứt điểm

16': Văn Quyết thực hiện cú đá phạt hàng rào. Bóng đi quá bổng.

report Hà Nội FC phung phí

9': Hoàng Hên tạo ra 2 pha nguy hiểm liên tiếp của Hà Nội FC. Đầu tiên anh ngoặt bóng rồi dứt điểm chân phải, nhưng thủ môn Thanh Hóa đã ôm gọn. Sau đó vài giây, Hà Nội FC có cơ hội cực tốt khi Hên chuyền bóng như đặt để Hai Long đối mặt khung thành. Tiếc là cú đá quá vội vàng.

report Hà Nội FC đang khó triển khai tấn công

7': Đội chủ nhà áp sát rất quyết liệt nên các mũi công Hà Nội FC rất khó áp sát vòng cấm. Họ đang thiếu không gian để triển khai các pha tấn công.

report Nguy hiểm

4': Hậu vệ Hà Nội FC để mất bóng bên phần sân nhà và Ngọc Mỹ áp sát từ cánh trái. Vì không có ai hỗ trợ nên chân sút của U23 Việt Nam phải dứt điểm từ góc hẹp, Văn Chuẩn đã giải nguy ở tình huống này.

foul Trận đấu bắt đầu
report Hoàng Hên đang là niềm cảm hứng

Dù chỉ mới bắt đầu thi đấu từ vòng 7 cho Hà Nội FC, song Hoàng Hên đã ghi dấu ấn đậm nét với 9 pha lập công, trực tiếp vươn lên top 3 trong danh sách vua phá lưới của giải đấu.

report Hà Nội FC và mục tiêu truất ngôi Thể Công Viettel

Hà Nội FC đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 39 điểm. Trải qua 21 lần ra sân, đội đã giành được 12 chiến thắng, 3 trận hòa và phải nhận 6 thất bại. Hàng công của câu lạc bộ thi đấu khá sắc bén với tổng cộng 40 lần xé lưới đối phương, trong khi hệ thống phòng thủ để lọt lưới 24 bàn, đưa hiệu số bàn thắng bại lên mức +16.

Số điểm này giúp họ vừa chính thức vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ninh Bình FC (38 điểm) ở vòng đấu gần nhất. Lúc này, ngai vàng là điều xa vời nhưng mục tiêu truất ngôi Thể Công Viettel trong tầm mắt của Hà Nội FC.

report 2 đội sử dụng đội hình gần như mạnh nhất
Thanh Hóa hiện đứng thứ 11 với 21 điểm. Dù vừa phải trải qua hàng loạt biến động lớn về tài chính lẫn sự ra đi của nhiều trụ cột song đội bóng xứ Thanh vẫn thể hiện một sức sống mãnh liệt dưới bàn tay tân HLV Mai Xuân Hợp.

5 vòng đấu gần nhất, họ giành được tới 8 điểm, tiêu biểu là chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Công an TPHCM và màn cầm hòa quả cảm 1-1 ở vòng 21 trước Becamex TPHCM.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của lão tướng Lê Văn Thắng cùng ngọn lửa nhiệt huyết từ các nhân tố trẻ như Ngọc Mỹ, Damoth đã biến Thanh Hóa thành một tập thể lỳ lợm. Dù mất hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn vì thẻ phạt, lối chơi phòng ngự phản công của chủ nhà chắc chắn vẫn sẽ vô cùng khó chịu.

Ở bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đang ở giai đoạn thăng hoa rực rỡ dưới thời HLV Harry Kewell. Đứng trong Tốp 3 với 39 điểm, đội bóng Thủ đô đang hừng hực khí thế phả hơi nóng lên vị trí á quân của Thể Công Viettel (chỉ kém 4 điểm).

Sức mạnh của Hà Nội FC nằm ở hệ thống 4-3-3 kiểm soát bóng áp đặt, được vận hành trơn tru nhờ phong độ chói sáng của tiền vệ Hoàng Hên cùng sự sắc bén của ngoại binh Fisher. Việc hậu vệ Tiến Long bị treo giò không làm khó đội khách khi họ có sẵn những "quân bài" dự phòng chất lượng như Xuân Mạnh hay Thành Chung.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn đội khách khi Hà Nội FC thắng 5, hòa 4 và chỉ thua 1 trong 10 lần chạm trán gần nhất (bao gồm cả trận thắng 2-1 ở lượt đi). Được thi đấu trên sân nhà là điểm tựa lớn của Thanh Hóa, nhưng với chiều sâu đội hình và đẳng cấp nhỉnh hơn, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ biết cách vượt khó để mang về 3 điểm trọn vẹn trong một thế trận giằng co.

