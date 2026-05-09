Hào hứng xem các đô vật bãi biển thế giới tranh tài tại Đà Nẵng

Duy Quốc

TPO - Chiều 9/5, tại Công viên biển Mỹ Khê (TP. Đà Nẵng), đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi các trận tranh tài sôi động của Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026. Không khí khu vực thi đấu trở nên náo nhiệt khi hàng trăm khán giả liên tục cổ vũ cho các vận động viên đến từ nhiều quốc gia.

Chiều 9/5, Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 – Da Nang Beach Wrestling World Series 2026 chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 100 VĐV đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng đội chủ nhà Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một chặng đấu thuộc hệ thống Beach Wrestling World Series, giải đấu cao nhất của Liên đoàn Vật thế giới dành cho bộ môn vật bãi biển.

Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng. Ảnh: Duy Quốc.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở nhiều hạng cân nam, nữ với những màn so tài quyết liệt, giàu sức mạnh và tính đối kháng ngay trên bãi cát ven biển Mỹ Khê.

Ngay từ đầu giờ chiều, khán đài và khu vực quanh sàn đấu đã kín người. Nhiều du khách nước ngoài thích thú ghi lại những màn so tài quyết liệt trên cát. Không ít người lần đầu được xem môn vật bãi biển tỏ ra hào hứng trước các pha ra đòn nhanh, mạnh cùng những màn lật thế bất ngờ của các đô vật.

Các vận động viên nam, nữ thi đấu quyết liệt, mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn cho khán giả.

Theo ghi nhận, dù thời tiết nắng nóng nhưng đông đảo người dân và du khách vẫn tập trung quanh khu vực thi đấu để theo dõi các trận đấu. Nhiều tiếng hò reo, cổ vũ vang lên khi các vận động viên tung ra những pha quật ngã đẹp mắt, tạo nên không khí sôi động bên bờ biển Đà Nẵng.

Đông đảo người dân và du khách có mặt từ sớm để theo dõi các vận động viên tranh tài.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng cho biết, vật bãi biển là môn thể thao thể hiện sức mạnh, bản lĩnh, ý chí cùng tinh thần thượng võ cao đẹp. Thông qua giải đấu, Đà Nẵng mong muốn quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, thân thiện và hội nhập; đồng thời giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo ban tổ chức, việc đăng cai giải lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thể thao mà còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện năng lực điều hành, tổ chức, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực nhằm hướng tới các sự kiện thể thao biển quy mô lớn trong tương lai.

Ban tổ chức kỳ vọng thành công của giải sẽ tạo tiền đề để Việt Nam và Đà Nẵng hướng tới mục tiêu vận động đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á giai đoạn 2030-2031. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế thể thao, du lịch, dịch vụ cũng như nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

#vật bãi biển #Đà Nẵng #Thể thao quốc tế #du lịch #khai mạc giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 #Da Nang Beach Wrestling World Series #Vật thế giới

