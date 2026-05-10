Bốc thăm Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam tái ngộ Hàn Quốc, Thái Lan cùng Indonesia rơi vào bảng tử thần

TPO - Rạng sáng 10/5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027. Những lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E, nơi có sự hiện diện của những cái tên đáng gờm như Hàn Quốc, UAE, Lebanon/Yemen.

Trước lễ bốc thăm, AFC đã chia 24 đội ra thành 4 nhóm với mỗi nhóm 6 đội. Khu vực hạt giống số 1 quy tụ những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch: Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan.

Đây là những đội bóng sở hữu dàn sao đang thi đấu tại châu Âu và luôn là "ông kẹ" trong mọi sự kiện. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài ngôi đầu bảng để tránh những đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Qatar (đương kim vô địch), Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria tạo thành nhóm 2 đầy biến số. Việc Qatar - nhà vua của hai kỳ Asian Cup liên tiếp - rơi xuống nhóm này do phong độ không tốt, khiến họ mất điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Nhóm 3 là những kẻ ngáng đường khó chịu. Đây là khu vực của các đội tuyển như Việt Nam, Thái Lan, Bahrain, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu Đông Nam Á khi duy trì sự ổn định ở nhóm 3 trong 3 kỳ Asian Cup liên tiếp. Nhóm cuối cùng gọi tên Indonesia, Kyrgyzstan, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Singapore và đội thắng play-off ở cặp Lebanon/Yemen.

Văn Khang và đồng đội sẽ tái ngộ UAE

Và sau lễ bốc thăm, bảng đấu của đội tuyển Việt Nam đã lộ diện. Đó là bảng E, nơi có những cái tên sừng sỏ như Hàn Quốc, UAE, Lebanon/Yemen. Dĩ nhiên Hàn Quốc là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí số 1. Đội bóng quê hương HLV Kim Sang-sik sở hữu lực lượng vượt trội, tham vọng lớn sau nhiều lần lỡ hẹn với chức vô địch châu Á.

Trong khi đó, UAE cũng rất đáng gờm với hành trình ấn tượng ở vòng loại World Cup 2026 vừa qua. Đội bóng này đã vào tới trận play-off khu vực châu Á trước khi thất bại trước Iraq.

Cái tên cuối cùng ở bảng E sẽ lộ diện sau trận đấu giữa Lebanon và Yemen, Hai đội bóng này đáng ra đã hoàn tất chiến dịch vòng loại ở đợt FIFA Days tháng 3 vừa qua nhưng vì tình hình xung đột Trung Đông mà trận này bị hoãn lại vào tháng 6 tới.

​Trong số 4 bảng đấu, F là bảng nặng nhất. Nhật Bản, Qatar vốn là những đội đã nhiều lần vô địch châu Á. Họ hứa hẹn sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội so với Indonesia và Thái Lan, 2 đại diện tới từ Đông Nam Á. Có thể nói, Thái Lan và Indonesia sẽ gặp khó khăn cực đại ngay từ hành trình vòng bảng.

KẾT QUẢ BỐC THĂM VCK ASIAN CUP 2027