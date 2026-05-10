Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2: 260 golfer chuẩn bị đổ bộ sân Long Thành

TPO - Tại lễ triển khai công tác tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026, ban tổ chức dự kiến 260 golfer cùng hàng chục CLB golf trên cả nước sắp đổ bộ sân golf Long Thành. Năm nay, giải đấu tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm cộng đồng thông qua chương trình xây nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh và người dân khó khăn tại Đồng Nai.

Lễ triển khai công tác tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 diễn ra tại sân golf Long Thành (TP Đồng Nai) ngày 9/5.

Tham dự buổi triển khai có ông Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, ông Lý Thành Tâm - Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, ông Trịnh Thành - Chủ tịch Công ty GolfPro và ông Nguyễn Văn Thống - Tổng quản lý sân golf Long Thành (đơn vị tổ chức) cùng đại diện các đơn vị phối hợp, đối tác đồng hành và thành viên ban tổ chức.

Tại buổi làm việc, các bên đã cùng trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác vận hành, tổ chức, truyền thông, kết nối golfer, vận động tài trợ và triển khai các hoạt động thiện nguyện cho mùa giải năm nay.

La n tỏa tinh thần biết ơn các cựu chiến binh

Phát biểu tại lễ triển khai, ông Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao dành cho cộng đồng golfer mà đang từng bước được xây dựng thành hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn.

Điều ban tổ chức hướng đến không nằm ở việc tổ chức một giải golf đơn thuần, mà là tạo sân chơi có khả năng kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer, cơ quan báo chí và các đơn vị đồng hành để cùng nhau thực hiện những hoạt động thiết thực cho xã hội.

“Giải đấu năm nay tiếp tục được tổ chức với tinh thần ‘chơi golf để sẻ chia’, lấy yếu tố cộng đồng làm trọng tâm xuyên suốt từ công tác tổ chức, truyền thông cho đến vận động tài trợ”, ông chia sẻ.

Bước sang năm 2026, khi đất nước đi qua 51 năm hòa bình và phát triển, đồng thời đúng dịp kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác, ban tổ chức xác định Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 cần tiếp tục được nâng tầm không chỉ về chất lượng tổ chức mà còn ở chiều sâu giá trị xã hội.

Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải năm nay là chương trình vận động xây dựng nhà tình nghĩa dành cho cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Đồng Nai.

Ông Lý Thành Tâm (trái) và ông Trần Ngọc Lâm - đại diện báo Tiền Phong - chia sẻ về ý nghĩa, quy mô của giải đấu.

Việc lựa chọn Đồng Nai không chỉ xuất phát từ yếu tố địa phương đăng cai giải đấu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh địa phương này đang phát triển mạnh mẽ, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Đồng Nai hiện là một trong những địa phương phát triển năng động nhất khu vực phía Nam, đặc biệt với khu vực Long Thành và dự án sân bay Long Thành. Chúng tôi mong muốn thông qua giải đấu sẽ tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, đồng thời lan tỏa mạnh hơn các hoạt động xã hội, thiện nguyện”, ông Lý Thành Tâm nói.

Đại diện ban tổ chức cho biết toàn bộ hoạt động của giải năm nay đều hướng đến mục tiêu lớn nhất là gây quỹ xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân khó khăn. Điều quan trọng của giải đấu không phải nằm ở quy mô hình thức hay thành tích thi đấu, mà là giá trị cộng đồng được tạo ra sau mỗi mùa giải.

“Khi nhắc đến Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải, chúng tôi mong mọi người không chỉ nghĩ đến golf mà còn nghĩ đến những mái nhà được dựng lên, những hoàn cảnh được giúp đỡ và tinh thần tri ân được lan tỏa”, ông Lý Thành Tâm chia sẻ.

Toàn cảnh không gian xanh, trong lành và thoáng đãng tại sân golf Long Thành.

Giải đấu quy tụ gần 260 golfer

Theo Ban tổ chức, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 260 golfer tham gia tranh tài tại sân golf Long Thành.

Phát biểu tại buổi triển khai, ông Trịnh Thành - Chủ tịch Công ty GolfPro cho biết Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải là một trong những giải golf mang nhiều ý nghĩa đặc biệt mà đơn vị từng tham gia tổ chức.

Theo ông Trịnh Thành, điều tạo nên dấu ấn riêng của giải đấu nằm ở việc kết hợp giữa tinh thần tri ân lịch sử với trách nhiệm cộng đồng. “Ngay từ mùa đầu tiên, giải đấu đã mang ý nghĩa tri ân những người có đóng góp cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn nửa thế kỷ hòa bình, việc tổ chức một giải golf gắn với tinh thần tưởng nhớ và trách nhiệm xã hội là điều rất ý nghĩa”, ông Trịnh Thành chia sẻ.

Đại diện GolfPro đánh giá sân golf Long Thành là địa điểm phù hợp để tổ chức một giải đấu quy mô lớn nhờ hệ thống sân được đầu tư bài bản, có khả năng vận hành đồng thời nhiều sân cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

“Trong thời gian vừa qua, sân golf Long Thành đã đầu tư và nâng cấp rất nhiều về cảnh quan, hệ thống fairway, green cũng như chất lượng vận hành nhằm sẵn sàng cho các giải đấu lớn. Đây là điều kiện rất thuận lợi để tổ chức giải năm nay”, ông Trịnh Thành nói.

Dù thời gian chuẩn bị chỉ còn khoảng hơn hai tuần nhưng các đơn vị đang phối hợp với tinh thần quyết liệt để đảm bảo giải đấu diễn ra chuyên nghiệp và đồng bộ nhất.

“Chúng tôi đều là những đơn vị có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn. Ai cũng xác định phải cố gắng để giải đấu diễn ra thành công nhất. Điều quan trọng không chỉ là chất lượng tổ chức mà còn là trải nghiệm của golfer và cảm xúc mà giải đấu mang lại”, ông Trịnh Thành chia sẻ.

Ông Trịnh Thành - Chủ tịch Công ty GolfPro (trái) và ông Nguyễn Văn Thống - Tổng quản lý sân golf Long Thành kỳ vọng giải đấu thành công, lan tỏa giá trị nhân văn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thống - Tổng quản lý sân golf Long Thành - cho biết đơn vị vinh dự khi được Báo Tiền Phong lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức mùa giải năm nay.

Đại diện đơn vị tổ chức giải đấu nói thêm điều khiến Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải tạo được sự khác biệt nằm ở giá trị nhân văn mà giải đấu hướng tới.

“Đây không chỉ là một giải golf tạo sân chơi cho cộng đồng golfer mà còn là giải đấu mang ý nghĩa thiện nguyện rất lớn khi hướng đến xây dựng những căn nhà tình nghĩa cho người dân khó khăn”, ông Nguyễn Văn Thống nói.

Đại diện sân golf Long Thành cho biết đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu quy mô lớn nên luôn trong trạng thái sẵn sàng về sân bãi, vận hành và nhân sự.

“Công tác chăm sóc sân bãi, vận hành và tổ chức luôn được thực hiện thường xuyên chứ không phải đợi đến khi có giải đấu mới bắt đầu chuẩn bị. Với đội ngũ chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho golfer tham dự”, ông Thống chia sẻ.

Điều mà sân golf Long Thành kỳ vọng sau giải đấu không chỉ là một sự kiện thành công về mặt tổ chức, mà còn là việc lan tỏa mạnh hơn tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong giới golfer và doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong rằng sau giải đấu này, cộng đồng golfer sẽ nhìn thấy rõ hơn vai trò của golf trong các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Đây là mô hình rất ý nghĩa và cần được lan tỏa nhiều hơn trong tương lai”, ông Nguyễn Văn Thống nói.