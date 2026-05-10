Thể thao

MU hòa bạc nhược Sunderland, HLV Michael Carrick vẫn... hài lòng

Đặng Lai

TPO - Dù MU vừa trải qua một trận hòa 0-0 đầy bế tắc trước Sunderland, HLV Michael Carrick vẫn bày tỏ sự hài lòng về các học trò. Ông đã chia sẻ quan điểm này sau trận.

Phát biểu sau trận đấu, Carrick nhấn mạnh rằng ông không quá thất vọng về tỷ số, mà thay vào đó là sự trân trọng đối với nỗ lực bảo vệ thành quả của toàn đội. Ông chia sẻ: “Chúng tôi biết đây sẽ là một chuyến làm khách khó khăn. Sunderland đã có một mùa giải tuyệt vời và họ thi đấu với nguồn năng lượng rất lớn, đặc biệt trên sân nhà. Việc giữ sạch lưới và giành được 1 điểm trong một ngày mà chúng tôi không có được sự sắc bén nhất ở hàng công là điều đáng khích lệ.

Chúng tôi chấp nhận 1 điểm, giữ sạch lưới luôn là điều tốt. Chúng tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng mùa này, đây chỉ là một trong vài trận đấu không ghi bàn thôi. Chúng tôi suýt giành chiến thắng ở những phút cuối. Mọi thứ đã như vậy rồi. Chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó”.

Điểm nhấn quan trọng trong chiến thuật của Carrick nằm ở việc ông đã thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng 3-2 Liverpool trước đó. Carrick khẳng định đây là cơ hội cần thiết để thử nghiệm và trao niềm tin cho những cầu thủ ít được ra sân.

MU bế tắc trong phần lớn trận đấu

“Tôi hiểu cảm giác của những cầu thủ phải dự bị, điều đó rất khó khăn. Nhưng sự gắn kết và tinh thần ủng hộ lẫn nhau mà họ thể hiện hôm nay khiến tôi thực sự hài lòng. Đó chính là bản sắc mà chúng tôi cần xây dựng cho mùa giải tới khi lịch thi đấu tại châu Âu sẽ dày đặc hơn”, nhà cầm quân của Quỷ đỏ nhấn mạnh.

Thay vì bùng nổ trước Sunderland, Carrick muốn “để dành” phong độ ấy trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải 2025/26 vào tuần sau, khi MU đụng độ Nottingham Forest vào ngày 17/5.

“Chúng tôi đã cống hiến hết mình trong tuần này. Chúng tôi còn một trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải và sẽ nỗ lực hết sức”, ông nhấn mạnh. “Chúng tôi rất mong chờ trận đấu này. Việc kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ rất quan trọng và tôi nghĩ hôm nay là một tín hiệu tích cực đối với toàn đội".

