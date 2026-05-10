Luis Suarez xin lỗi HLV, ngỏ lời xin trở lại đội tuyển quốc gia để dự World Cup 2026

TPO - Gần 2 năm sau chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 9/2024, tiền đạo lừng danh Luis Suarez mới đây đã gây bất ngờ khi bỏ ngỏ khả năng trở lại đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 39, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Uruguay thừa nhận anh sẵn sàng rút lại quyết định giải nghệ nếu đội tuyển thực sự cần anh tại vòng chung kết World Cup 2026 sắp tới. "Tôi sẽ không bao giờ nói không với đội tuyển quốc gia. Nếu họ cần tôi, tôi sẽ sẵn sàng, đặc biệt là khi một kỳ World Cup đang đến gần”, tiền đạo này nói.

Sự trở lại của Suarez, nếu xảy ra, sẽ là một câu chuyện thú vị. Bởi trước đó, mối quan hệ giữa anh và HLV trưởng Marcelo Bielsa là khá căng thẳng. Suarez từng công khai chỉ trích phong cách quản lý của "Gã điên" Bielsa, cho rằng ông đã gây chia rẽ trong phòng thay đồ tuyển Uruguay. Tuy nhiên, chân sút 39 tuổi tiết lộ anh đã chủ động xin lỗi, đồng thời sẵn sàng gạt bỏ cái tôi cá nhân vì màu cờ sắc áo.

“Vào thời điểm đó, tôi đã lùi lại để nhường chỗ cho thế hệ trẻ hơn. Tôi đã nói điều mà lẽ ra tôi không nên nói. Tôi đã xin lỗi những người mà tôi cần phải xin lỗi rồi”, Suarez nhấn mạnh với hàm ý muốn hàn gắn cùng ông thầy Bielsa.

Luis Suarez là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Uruguay với 69 bàn thắng sau 143 trận

Suarez đang thi đấu trong màu áo Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) cùng người bạn thân Lionel Messi. Dù đã chậm chạp so với trước khá nhiều song Suarez vẫn giữ được bản năng săn bàn đáng sợ. Trong màu áo hồng, anh đã ghi được tổng cộng 44 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập đội bóng vào đầu năm 2024.

Đó là cơ sở để Suarez tin rằng mình vẫn có ích cho đội tuyển quốc gia. "Bạn sẽ nhận ra mình vẫn còn một chút 'nhựa sống' trong người. Tôi vẫn cảm thấy tức giận sau mỗi trận thua hoặc một đường chuyền hỏng, và vẫn tận hưởng cảm giác vỡ òa khi ghi bàn. Đó là sự cạnh tranh không ngừng nghỉ trong huyết quản”, anh nói.

Kinh nghiệm của Suarez tại các đấu trường lớn là điều không thể bàn cãi. Anh đã từng chinh chiến qua 4 kỳ World Cup và là nhân tố chủ chốt trong chức vô địch Copa America 2011 của Uruguay. Trong bối cảnh World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada - nơi Suarez đang thi đấu và rất am hiểu môi trường thì sự hiện diện của anh, dù là từ băng ghế dự bị, chắc chắn sẽ mang lại giá trị tinh thần và chuyên môn cực lớn cho tuyển Uruguay.