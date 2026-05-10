U17 Indonesia vào thế chân tường để tranh vé dự U17 World Cup

Hương Ly

TPO - Sau trận thua U17 Qatar 0-2, U17 Indonesia phải thắng U17 Nhật Bản để đảm bảo suất dự U17 World Cup.

U17 Indonesia có cơ hội mở tỷ số từ phút 14 sau khi hậu vệ U17 Qatar để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, Matthew Baker không thắng thủ môn Bakri Mohamed. Sau khoảnh khắc đó, U17 Indonesia dần đánh mất thế trận. Đại diện Đông Nam Á nhận 2 bàn thua ở phút 57 và 66 và khép lại trận đấu với thất bại 0-2.

Bola.com dùng từ "tiếc nuối" để nhận định màn trình diễn của đội nhà. Trang báo Indonesia cho rằng U17 Qatar nhập cuộc tốt ngay từ đầu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội. U17 Indonesia đã phòng ngự kiên cường, chơi kỷ luật trước khi được hưởng phạt đền. Nếu cú sút trên chấm 11m thành công, U17 Indonesia càng có cơ sở để chơi phòng ngự phản công bảo vệ tỷ số đến hết trận.

U17 Indonesia giành vé dự U17 World Cup nếu họ thắng U17 Qatar. Sau trận thua 0-2, đội bóng xứ vạn đảo rơi xuống thứ 3 tại bảng B. Đại diện Đông Nam Á đang thua U17 Nhật Bản 3 điểm và thua thiệt U17 Qatar về thành tích đối đầu. Do đó, U17 Indonesia phải thắng U17 Nhật Bản theo kịch bản U17 Qatar cũng thắng U17 Trung Quốc ở trận cuối.

Trong trường hợp U17 Qatar thất bại ở lượt cuối, U17 Indonesia chỉ cần giành một điểm là có vé dự U17 World Cup. Việc giành chiến thắng hay trận hòa trước U17 Nhật Bản đều là nhiệm vụ khó như "lên trời" cho U17 Indonesia. "Samurai xanh" đã dễ dàng đè bẹp U17 Qatar (3-1) và U17 Trung Quốc (2-1).

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U17 châu Á từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

