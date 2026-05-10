U17 Thái Lan xách vali về nước sớm sau trận thua trắng U17 Saudi Arabia

Vĩnh Xuân

TPO - Thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia khiến U17 Thái Lan chính thức bị loại khỏi giải U17 châu Á, chia tay giấc mơ World Cup.

U17 Thái Lan chính thức bị loại sau thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia

Ở lượt đấu đầu tiên, U17 Thái Lan đã để thua U17 Tajikistan 0-2. Kết quả khiến đoàn quân của HLV Gockel buộc ít nhất phải giành 1 điểm để nuôi hy vọng mong manh.

Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là chủ nhà U17 Saudi Arabia đang có phong độ cao và hưng phấn với chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar lượt ra quân.

Hàng thủ U17 Thái Lan vốn chơi lỏng lẻo trước U17 Tajikistan tiếp tục trở thành "tử huyệt" ở trận đấu này. Ngay phút thứ 4, U17 Saudi Arabia đã vươn lên dẫn bàn sau tình huống đá phạt góc. Hậu vệ phải Marwan Al Yami là người lập công khi vượt qua các hậu vệ U17 Thái Lan đánh đầu ghi bàn.

Nhận bàn thua sớm, HLV Gockel liên tục thúc giục các học trò dâng cao tấn công. Tuy nhiên trong 1 ngày kém duyên, các tiền đạo U17 Thái Lan liên tục lỡ những cơ hội hiếm hoi tạo ra.

Chiến thắng 2-0 cho U17 Saudi Arabia được ấn định ở phút bù giờ. Mải mê tấn công, U17 Thái Lan đã để hở hàng phòng ngự, tạo cơ hội cho Hassan Al Okrush thoát xuống ghi bàn.

Sau 2 lượt trận thất bại liên tiếp ở bảng A, U17 Thái Lan đã chính thức bị loại, chia tay giấc mơ World Cup. Ở lượt trận cuối, Voi chiến sẽ có trận đấu thủ tục với U17 Myanmar.

#U17 châu Á 2026 #U17 Thái Lan #HLV Gockel #U17 Saudi Arabia

