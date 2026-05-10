Việt Nam khai sinh môn thể thao ToTEN

Trạch Dương

TPO - Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) giới thiệu môn thể thao mới mang tên ToTEN. Được phát triển từ nền tảng tennis kết hợp yếu tố hiện đại của pickleball, ToTEN được kỳ vọng trở thành xu hướng vận động mới.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức lễ ra mắt ToTEN (viết tắt của “To Tennis”) tại TPHCM với sự tham dự của lãnh đạo VTF, giới chuyên môn, vận động viên cùng nhiều khách mời.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam - mong tạo ra xu thế vận động mới thông qua môn ToTEN.

Đây là bước đi mới của VTF trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thể thao cộng đồng, hướng tới xây dựng một bộ môn hiện đại, mang tính giải trí cao nhưng vẫn đảm bảo yếu tố vận động, kỹ thuật và kết nối xã hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam - cho biết: “ToTEN không chỉ là môn thể thao mới mà còn là xu hướng vận động hiện đại, nơi mọi người có thể kết nối, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng tinh thần thể thao tích cực. VTF kỳ vọng ToTEN sẽ nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ”.

ToTEN được nghiên cứu và phát triển dựa trên tinh thần của tennis truyền thống nhưng được điều chỉnh để phù hợp hơn với xu hướng thể thao hiện đại. Bộ môn mang nhiều đặc điểm của tennis nhưng có luật chơi đơn giản hơn, tốc độ nhanh hơn và giảm đáng kể yêu cầu về thể lực cũng như kỹ thuật đối với người mới bắt đầu.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện chuyên môn của VTF giới thiệu tổng quan về luật thi đấu, cấu trúc sân bãi và những điểm khác biệt của ToTEN so với tennis hay pickleball.

ToTEN được thi đấu trên sân có kích thước nhỏ tương tự sân pickleball, sử dụng vợt mini tennis cùng bóng foam mềm chuyên dụng. Bộ môn vẫn giữ cách tính điểm quen thuộc của tennis với các mốc 0-15-30-40 nhằm duy trì cảm giác thi đấu đặc trưng của quần vợt.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở luật giao bóng. Người chơi chỉ được giao bóng một lần thay vì hai lần như tennis truyền thống. Bóng được phát ngang lưng thay vì phát cao qua đầu nhằm giảm lợi thế từ những cú giao bóng quá mạnh, đồng thời hạn chế nguy cơ chấn thương vai và khuỷu tay.

Nếu bóng chạm lưới nhưng vẫn rơi đúng ô giao bóng, pha bóng sẽ tiếp tục thay vì giao lại. Theo VTF, điều này giúp trận đấu diễn ra liên tục hơn, giảm thời gian chết và tạo cảm giác dễ tiếp cận cho người chơi mới.

Các người đẹp, hoa hậu, á hậu lan tỏa tinh thần thể thao tại buổi ra mắt ToTEN.

Đại diện ban tổ chức cho biết ToTEN hướng đến tiêu chí “Smart Play - Full Power Play”, đề cao sự linh hoạt, tốc độ phản xạ và tính kết nối cộng đồng hơn là sức mạnh thuần túy.

Bóng thi đấu của ToTEN cũng được thiết kế riêng với chất liệu foam cao cấp, mềm và nhẹ hơn bóng tennis truyền thống. Độ nảy của bóng thấp hơn tennis nhưng cao hơn pickleball, giúp người chơi dễ kiểm soát tình huống hơn trong khi vẫn đảm bảo tính đối kháng. Đặc biệt, loại bóng này giảm đáng kể tiếng ồn khi thi đấu, phù hợp với xu hướng phát triển thể thao trong khu dân cư và đô thị.

Đại diện VTF cho biết ưu điểm lớn nhất của ToTEN là tính phổ cập. Bộ môn không đòi hỏi nền tảng thể lực quá cao như tennis truyền thống nhưng vẫn giữ được yếu tố vận động, thi đấu và cảm giác đối kháng.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho biết sau giai đoạn giới thiệu và phổ biến luật chơi, ToTEN sẽ sớm có các giải đấu thử nghiệm nhằm giúp người chơi tiếp cận thực tế nhiều hơn, đồng thời từng bước xây dựng phong trào trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua việc ra mắt ToTEN, VTF kỳ vọng môn thể thao mới sẽ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động và tạo thêm sân chơi cộng đồng dành cho người dân Việt Nam trong thời gian tới.

#ToTEN #VTF #Liên đoàn Quần vợt VIệt Nam #ToTEN khác gì tennis và pickleball

