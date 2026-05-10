Nhận định bóng đá HAGL vs PVF-CAND, 18h00 ngày 10/5: Có cú sốc trên sân Pleiku?

TPO - Nhận định bóng đá, dự đoán trận HAGL vs PVF-CAND diễn ra lúc 18h00 ngày 10/5 ở vòng 22 LPBank V.League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. PVF-CAND đang khát điểm trụ hạng cần tạo được bất ngờ trước HAGL tại Pleiku.

PVF-CAND cần có điểm trước HAGL để nuôi hy vọng trụ hạng

Nhận định trước trận đấu HAGL vs PVF-CAND

PVF-CAND đang trải qua mùa giải đầy khó khăn ở V.League do thiếu cả lực và kinh nghiệm. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đang đứng cuối bảng xếp hạng với 14 điểm, kém đội xếp trên SHB Đà Nẵng 2 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Nếu đánh bại HAGL, PVF-CAND sẽ vượt lên trên, đẩy đối thủ xuống dưới. Tuy nhiên, mục tiêu này không dễ hoàn thành khi HAGL mới được 22 điểm, chưa chắc suất trụ hạng. Ở lượt trận cuối, HAGL đã gây bất ngờ khi đánh bại SLNA 1-0 ngay tại sân Vinh.

Xét về thực lực và phong độ, HAGL đủ khả năng giành 3 điểm trước PVF-CAND. Điều này khiến cho các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh sẽ phải hết sức nỗ lực để có tối thiểu 1 điểm ra về. Kết quả trận đấu phụ thuộc vào tâm lý, thái độ thi đấu và nỗ lực của cả hai bên.

Phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu

Thống kê cho thấy PVF-CAND đang chiếm lợi thế mỗi lần đối đầu HAGL. Cụ thể, họ thắng 2 và hoà 1 trong 3 lần gặp nhau.

Trong 5 trận gần nhất, HAGL thắng 2, thua 2 và hoà 1 trận. Đáng chú ý là trận thắng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định ngày 11/4 vừa qua. PVF-CAND trong khi đó thua 3, hoà 2 trong 5 trận gần nhất.

Về lực lượng, HAGL vắng trung vệ Đinh Quang Kiệt vì thẻ phạt.

Đội hình dự kiến HAGL vs PVF-CAND

HAGL: Trung Kiên; Văn Triệu, Jairo Rodrigues, Phước Bảo (Đình Lâm 79’), Anh Tài; Thanh Nhân, Thanh Sơn, Vĩnh Nguyên; Lương Thanh Ngọc Lâm, Conceiao Gabriel, Batista

PVF-CAND: Sỹ Huy, Đức Anh, Lý Đức, Lucas, Bảo Long, Anh Quân, Xuân Bắc, Alastair, Mpande, Bá Đạt, Samson.

Dự đoán tỷ số: HAGL 1-1 PVF-CAND

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn