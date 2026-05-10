Nhận định West Ham vs Arsenal, 22h30 ngày 10/5: Tiến gần chức vô địch

TPO - Nhận định bóng đá West Ham vs Arsenal, vòng 36 giải Premier League 2025/26, lúc 22h30 ngày 10/5. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal tiếp tục hướng tới mùa giải lịch sử khi làm khách trên sân của West Ham, đội bóng đang chìm trong cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng.

Nhận định trước trận đấu

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại trận đấu lớn nhất châu Âu cấp CLB. Chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League không chỉ đưa “Pháo thủ” vào chung kết, mà còn thắp lên hy vọng về mùa giải vĩ đại bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành London.

Người hùng của Arsenal tiếp tục là Bukayo Saka. Ngôi sao trẻ người Anh ghi bàn quyết định, giúp thầy trò HLV Mikel Arteta giành vé tới Budapest và sẽ đối đầu Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League. Nếu đăng quang, Arsenal sẽ chấm dứt gần 140 năm chờ đợi cho danh hiệu châu Âu danh giá đầu tiên.

Không dừng lại ở đó, Arsenal còn đang tiến rất gần chức vô địch Premier League. “Pháo thủ” hiện hơn Man City 2 điểm khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu. Hai chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Everton, cùng cú sảy chân bất ngờ của Man City trước Everton, đã mở toang cánh cửa vô địch cho đội chủ sân Emirates.

Chỉ cần thắng West Ham, Burnley và Crystal Palace trong ba vòng cuối, Arsenal chắc chắn sẽ lên ngôi mà không cần quan tâm kết quả của Man City.

Dẫu vậy, thử thách trước mắt của thầy trò Arteta không hề đơn giản. Phong độ sân khách của Arsenal thời gian gần đây vẫn thiếu sự ổn định khi họ chỉ thắng 1 trong 5 chuyến xa nhà gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa lớn của “Pháo thủ” lại nằm ở khả năng tận dụng tình huống cố định.

Arsenal đã ghi tới 27 bàn từ bóng chết tại Premier League mùa này, thống kê cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt của họ trong các pha phạt góc và đá phạt. Đây cũng là “tử huyệt” của West Ham.

Đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đang nằm trong nhóm những CLB phòng ngự bóng chết tệ nhất giải đấu. West Ham đã thủng lưới 23 bàn từ các tình huống cố định, trong đó có tới 15 bàn từ phạt góc, nhiều nhất Premier League mùa này.

Cuối tuần trước, “The Hammers” tiếp tục bộc lộ điểm yếu quen thuộc trong thất bại 0-3 trước Brentford. Igor Thiago ghi bàn trên chấm phạt đền, xen giữa pha phản lưới của Dinos Mavropanos và bàn ấn định của Mikkel Damsgaard, khiến chuỗi ba trận bất bại của West Ham khép lại theo cách đầy thất vọng.

​Tệ hơn, chiến thắng của Tottenham trước Aston Villa đã đẩy West Ham trở lại nhóm cầm đèn đỏ. Dẫu vậy, cơ hội thoát hiểm vẫn còn nếu họ tạo nên cú sốc trước Arsenal tại London Stadium.

​Đây chính là điểm tựa của West Ham khi đội bóng thành London đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, thành tích chỉ Bournemouth và Man City làm được ở thời điểm hiện tại. Nhưng lịch sử đối đầu lại mang đến nỗi lo lớn cho đội chủ nhà, khi họ đã để thủng lưới tới 11 bàn trong hai lần gần nhất tiếp đón Arsenal.

Thông tin lực lượng

HLV Mikel Arteta xác nhận Arsenal không có thêm ca chấn thương mới trước chuyến làm khách trên sân West Ham. Tuy nhiên, “Pháo thủ” vẫn thiếu hai cái tên đáng chú ý là Mikel Merino do chấn thương bàn chân và Jurrien Timber gặp vấn đề ở háng.

Việc giữ nguyên đội hình từng đánh bại Fulham đã mang lại hiệu quả tích cực cho Arsenal ở vòng đấu gần nhất. Trong bối cảnh lịch thi đấu cuối mùa không quá dày đặc, nhiều khả năng Arteta sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đang đạt phong độ cao.

Đáng chú ý, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly đang dần chiếm suất đá chính nơi tuyến giữa, vượt lên trong cuộc cạnh tranh với Martin Zubimendi. Sự năng động và khả năng hỗ trợ pressing của cầu thủ trẻ này đang giúp tuyến giữa Arsenal vận hành hiệu quả hơn.

Trên hàng công, Viktor Gyokeres tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội khách. Chân sút người Thụy Điển đã ghi tới 9 bàn trong 12 trận Premier League gần nhất.

Ở chiều ngược lại, West Ham đón nhận thông tin tích cực về lực lượng khi HLV Nuno Espirito Santo xác nhận toàn bộ cầu thủ đều đủ thể trạng ra sân.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể thực hiện một vài điều chỉnh nhằm tăng sự chắc chắn cho đội hình, trong đó Aaron Wan-Bissaka nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát thay Kyle Walker-Peters. Trên hàng công, Callum Wilson cũng là phương án được cân nhắc để thay thế Pablo.

Dù trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không thể ghi bàn tại Premier League, đội trưởng Jarrod Bowen vẫn cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng trong lối chơi của West Ham. Tiền vệ người Anh đã đóng góp 8 kiến tạo trong giai đoạn này, riêng trên sân nhà anh có tới 7 kiến tạo trong 6 trận gần nhất.

Đội hình dự kiến West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville; Wilson, Castellanos Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres ​ Dự đoán tỷ số: West Ham 0-2 Arsenal

