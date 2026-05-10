Làn sóng thù ghét người phụ nữ đẹp nhất năm 2026

TPO - Ở tuổi 44, Anne Hathaway đang ở thời kỳ đỉnh cao của sắc đẹp và sự nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang đó, người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 từng phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội chưa từng có ở Hollywood.

Có thể nói, nửa đầu năm 2026 là dành cho Anne Hathaway. Tháng 4, cô được tạp chí People vinh danh là "Người đẹp nhất thế giới". Sang tháng 5, The Devil Wears Prada 2 - tác phẩm điện ảnh có minh tinh sinh năm 1982 - vừa ra mắt đã đạt được thành công vang dội tại phòng vé (thu về hơn 258 triệu USD trên toàn cầu tính đến ngày 5/5).

Anne Hathaway có nửa đầu năm 2026 thành công vang dội. Ảnh: Vogue

Tuy nhiên, cuộc đời Anne Hathaway không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Vào đầu những năm 2010, nữ diễn viên từng hứng chịu làn sóng căm ghét trên mạng, dữ dội đến mức người ta còn đặt ra cụm từ “Hatha-hate”, khiến cô mất vai diễn và vật lộn với sức khỏe tinh thần.

Ngôi sao Nhật ký công chúa là mục tiêu của những màn công kích độc hại và ác ý, bị gắn mác “giả tạo” hay "diễn sâu", thậm chí còn trở thành “Người nổi tiếng gây khó chịu nhất năm 2013”, theo khảo sát của The San Francisco Chronicle.

Chiến thắng Oscar cho vai diễn trong Les Misérables năm đó cũng không thể giúp Anne cứu vãn hình ảnh. Khán giả còn dùng câu mở đầu trong bài phát biểu nhận giải - "Điều đó đã thành sự thật" - làm cớ để chỉ trích cô là "tự phụ".

Điều gì châm ngòi cho làn sóng “Hatha-hate”?

Không ai xác định được chính xác thời điểm Anne từ ngôi sao được kính trọng thành "con ghẻ". Tuy nhiên, mọi thứ dường như bắt đầu đảo chiều sau khi cô đảm nhận vai trò MC cho lễ trao giải Oscar năm 2011.

Thời điểm đó, Anne đồng dẫn chương trình cùng tài tử James Franco. Bộ đôi bị chỉ trích vì thiếu ăn ý và khác biệt quá lớn về năng lượng trên sân khấu.

Sau đó, trên chương trình Late Show with David Letterman, James lấy đồng nghiệp làm bia đỡ đạn: "Anne Hathaway tràn đầy năng lượng đến mức khi đứng cạnh cô ấy, quỷ Tasmania (loài thú có túi bản địa của Australia) cũng sẽ trông như say thuốc".

Về phần mình, Anne mô tả công việc dẫn dắt lễ trao giải lớn là "khó khăn", đồng thời cho rằng James không biết cách phối hợp trong những màn tung hứng trên sân khấu.

Anne được cho là bắt đầu bị ghét sau màn thể hiện tệ hại trên sân khấu Oscar 2011. Ảnh: Getty Images.

Cũng trong năm đó, Anne hứng cơn thịnh nộ từ người hâm mộ DC Comics vì được chọn vào vai Catwoman trong The Dark Knight Rises của Christopher Nolan. Họ chê nữ diễn viên “không đủ gợi cảm”.

Khi những lời chỉ trích ngày càng leo thang, gần như mọi vai diễn và bài phát biểu của Anne đều bị đem ra "mổ xẻ". Các cuộc tấn công trên mạng cũng bắt đầu nhắm vào ngoại hình của cô.

“Hatha-hate” dữ dội đến mức tài tử Howard Stern đem ra bàn luận trên kênh phát thanh nổi tiếng SiriusXM: “Mọi người có vẻ như đều ghét Anne Hathaway".

Đến năm 2013, làn sóng ghét bỏ lên tới đỉnh điểm khi Anne giành giải Oscar. Bài phát biểu nhận giải của cô bị chế giễu khắp mạng xã hội.

Cùng năm, The New York Times xuất bản bài báo mang tên “Do We Really Hate Anne Hathaway?” (tạm dịch: Chúng ta có thực sự ghét Anne Hathaway không?). Các nhà tâm lý học đã cố gắng lý giải mức độ căm ghét mà công chúng dành cho minh tinh 8X.

Pier Massimo Forni, người sáng lập Civility Initiative (nghiên cứu về phép lịch sự và hành vi xã hội) tại Đại học Johns Hopkins ở Mỹ , cho rằng nguyên nhân nằm ở tâm lý “hùa theo đám đông”.

“Cảm giác thuộc về nhóm người cùng suy nghĩ sẽ kích hoạt trung tâm khoái cảm của não bộ. Vì vậy, đến một thời điểm nào đó, điều xảy ra với cô Hathaway đã tạo thành đà lan rộng. Mọi người sẵn sàng, thậm chí háo hức trở thành một phần của làn sóng ấy. Cơ chế tâm lý đang diễn ra, ít nhất một phần, xuất hiện trong nạn bắt nạt trên mạng", chuyên gia giải thích.

Jack Goncalo, phó giáo sư về hành vi tổ chức tại Đại học Cornell, cũng tin tâm lý đám đông là nguyên nhân. Ông nói: “Nếu số đông đã suy nghĩ thay tôi, tôi có thể chuyển sang việc khác. Con người không muốn suy nghĩ".

Chuyên gia cho rằng Anne bị ghét do tâm lý hùa theo đám đông. Ảnh: Shutterstock

Giữa làn sóng tẩy chay, Anne quyết định tạm rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Về sau, cô nói với HuffPost: “Tôi có cảm giác mọi người cần được giải thoát khỏi tôi".

Sự hồi sinh

Tuy nhiên, quãng thời gian "ở ẩn" không quá dài. Trong khi phần lớn Hollywood tìm cách né tránh Anne, đạo diễn Christopher Nolan xuất hiện như "vị cứu tinh", giao cho nữ diễn viên đóng chính trong bom tấn khoa học viễn tưởng Interstellar (2014).

“Nhiều người không muốn giao vai cho tôi vì lo ngại việc hình ảnh của tôi trên mạng trở nên độc hại nghiêm trọng. Christopher Nolan giống như thiên thần, chẳng hề quan tâm đến điều đó và trao cho tôi một trong những vai diễn đẹp nhất sự nghiệp, trong một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng tham gia. Tôi không biết liệu khi đó ông ấy có nhận ra đang chống lưng cho tôi hay không, nhưng điều đó đã tạo ra hiệu quả như vậy. Nếu ông ấy không ủng hộ, sự nghiệp của tôi có lẽ đã trượt dốc", Anne chia sẻ với Vanity Fair vào năm 2024.

Sau Interstellar, Anne tiếp tục được mời đóng Ocean's 8 (2018), The Hustle (2019) và WeCrashed (2022). Khi danh tiếng dần phục hồi, càng có nhiều tiếng nói bênh vực cô hơn trên mạng xã hội. Những người tự nhận là “Hatha-hater” cũng bị cư dân mạng khác chỉ trích ngược lại.

Dù vậy, tổn thương để lại cho Anne vẫn rất sâu sắc. Tại sự kiện Women in Hollywood năm 2022, cô phát biểu: “Đó là kiểu ngôn ngữ mà tôi đã dùng với chính mình từ năm 7 tuổi. Khi nỗi đau do chính bạn gây ra cho bản thân đột nhiên bị khuếch đại trở lại, ở mức âm lượng tối đa của internet, đó chính là vấn đề".

Bất chấp điều đó, Anne quyết tâm không chùn bước. Trong cuộc phỏng vấn cùng Vanity Fair, cô cho rằng nếu muốn sống an toàn và không bị tổn thương, tốt nhất không chọn nghề diễn xuất từ đầu. Theo cô, thay vì khép mình, người nghệ sĩ phải bùng nổ hơn nữa, cho khán giả thấy bản thân là người xứng đáng được họ đầu tư thời gian, tiền bạc, sự chú ý và cảm xúc.

Anne xem Christopher Nolan là vị cứu tinh cho sự nghiệp của cô. Ảnh: WireImage.

Hiện tại, Anne được Hollywood chào đón trở lại và đang nhận vô số lời khen cho vai diễn trong The Devil Wears Prada 2.

Cô còn có thêm bốn dự án điện ảnh đang trong quá trình sản xuất, bao gồm The Odyssey - dự án mới của Nolan và bản chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy Verity của Colleen Hoover.

Tuy nhiên, Anne chưa hoàn toàn “miễn nhiễm” với sự chỉ trích. Đầu tháng 5, cô bị réo tên vì tạo dáng chụp ảnh cùng Blake Lively - “nhân vật bị ghét công khai” hiện tại.

Cả hai xuất hiện tại Met Gala tối 4/5, chỉ vài giờ sau khi Blake dàn xếp xong vụ kiện ồn ào với Justin Baldoni, bạn diễn kiêm đạo diễn của It Ends With Us (2024).

Ảnh chung của hai nữ diễn viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều bình luận như: “Tránh xa cô ấy ra Anne! Cô ta sẽ kiện cả cô đấy” hay “Tưởng Anne đang cố khiến công chúng thích mình trở lại cơ mà?”...