Lượng người tiêm vắc xin phòng dại ở Đắk Lắk bất ngờ tăng cao

TPO - Tại tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ chó nghi dại cắn người. Nhiều trường hợp là trẻ nhỏ, có cả gia đình cùng bị chó cắn.

Những ngày gần đây, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận nhiều vụ chó cắn người, khiến người dân lo lắng và chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm phòng dại. Theo ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ khoa học y tế dự phòng – Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, số người đến tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại có xu hướng tăng cao sau hàng loạt vụ việc xảy ra liên tiếp.

Đưa con đang học lớp 2 đi tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại, chị H’Na Enuôl (trú thôn 6, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Chiều 7/5, con chị sang nhà hàng xóm chơi thì bất ngờ bị chó mới đẻ lao ra cắn vào chân. Sáng hôm sau, gia đình đưa cháu đến cơ sở y tế thăm khám. Vết thương được xác định thuộc mức độ nguy cơ cao, cần tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại và theo dõi chặt chẽ.

Một bé gái phải đi tiêm phòng vì bị chó cắn.

Trong chiều tối 7/5, gia đình chị H Măc Mjao (30 tuổi, trú buôn Riêng A, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk) cũng bị chó nhà hàng xóm tấn công cùng lúc, khiến cả gia đình phải đi tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại. Chị H Măc Mjao kể, vào thời điểm xảy ra sự việc, ba con nhỏ trong độ tuổi từ 3 - 6 tuổi sang nhà hàng xóm chơi thì bất ngờ bị chó lao ra cắn. Thấy vậy, chị Măc Mjao chạy sang can ngăn cũng bị chó tấn công.

Theo chị H Măc Mjao, ngày thường các con vẫn sang nhà hàng xóm chơi và không xảy ra vấn đề gì. Nhưng trước thời điểm xảy ra sự việc, con chó đã có biểu hiện bất thường. Để phòng ngừa nguy cơ bệnh dại, gia đình hàng xóm đã tiến hành tiêu hủy con chó.

“Ngay khi bị chó tấn công, gia đình tôi đến một cơ sở y tế tư nhân gần đó để tiêm phòng. Tuy nhiên, cơ sở không có huyết thanh. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì lo lắng. Sáng sớm hôm sau, cả nhà phải thuê xe lên tuyến trên cách nhà hơn 80 cây số để tiêm phòng”, chị H Măc Mjao nói.

Chị H Măc Mjao cùng 3 người con phải đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn.

Theo Trung tâm Dịch vụ khoa học y tế dự phòng - Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, trong tháng 4 vừa qua đơn vị đã tiêm khoảng 700 liều vắc xin phòng dại. Bước sang tháng 5, số người đến tiêm tiếp tục tăng nhưng chưa có thống kê đầy đủ.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ chó nghi dại tấn công người hàng loạt. Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 6/5/2026, tại khu vực chợ An Chấn và các thôn lân cận thuộc xã Tuy An Nam. Một con chó nghi mắc bệnh dại chạy rông, bất ngờ tấn công 5 người dân tại khu vực đông người qua lại. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm và xác định con chó dương tính với virus dại.

Vào ngày 15/3 vừa qua, tại xã Ea Na cũng có một con chó nuôi bất ngờ tấn công nhiều người, khiến 6 người bị cắn và sau đó được xác định dương tính với virus dại. Ngày 2/4, tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp có một con chó nghi dại khác tấn công 5 người dân trong khu vực dân cư.

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 2 ca tử vong nghi mắc bệnh dại. Ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi phát bệnh gần như không thể cứu chữa, do đó cần kiểm soát chặt việc tiêm phòng cho đàn chó, mèo để phòng ngừa hiệu quả. Ông khuyến cáo, khi bị chó, mèo cào hoặc cắn, người dân cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời.