"Điều Ước Của Mẹ" họp báo ra mắt mùa 2 kết hợp cùng Hành Trình Tỏa Sắc

Vào ngày 10.5.2026, Thẩm mỹ viện Seoul Center sẽ chính thức tổ chức buổi họp báo ra mắt chương trình thực tế Hành Trình Tỏa Sắc cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2 do Seoul Center tổ chức và tài trợ 100% kinh phí. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của một chương trình nhân văn, hứa hẹn nhiều “điểm mới” thu hút nhiều báo đài lớn đến tham dự.

Tiếp nối sự thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ của mùa đầu tiên, "Điều ước của mẹ" mùa 2 trở lại với một quy mô đầu tư lớn hơn. Chương trình sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Hiện thực hóa ước mơ của người mẹ” nhưng sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn khi kết hợp cùng "Hành Trình Tỏa Sắc" - Một chiến dịch “thay đổi diện mạo” do Thẩm mỹ viện Seoul Center tổ chức hàng năm, diễn ra tại khắp các tỉnh thành nhỏ lớn tại Việt Nam.

Hành Trình Tỏa Sắc cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2 là chương trình do Thẩm mỹ viện Seoul Center phối hợp cùng chương trình Điều Ước Của Mẹ tổ chức, với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia và tiếp thêm động lực cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có tương lai tốt đẹp hơn.

Đến với chương trình, các nhân vật sẽ được hỗ trợ cải thiện những khuyết điểm & nâng cấp diện mạo, giúp các chị em thêm tự tin với ngoại hình của chính mình. Từ đó, mở ra cho họ nhiều cơ hội hơn trong công việc và cuộc sống, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực trong cộng đồng.

Để lan tỏa chương trình mạnh mẽ hơn, sắp tới đây Thẩm mỹ viện Seoul Center sẽ tổ chức một buổi họp báo ra mắt chương trình Hành trình Tỏa sắc cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2, diễn ra vào ngày 10.5.2025.

Đặc biệt tại buổi họp báo, Thẩm mỹ viện Seoul Center sẽ chính thức công bố thương hiệu chính là đơn vị sản xuất chương trình. Đáng chú ý, Seoul Center còn cam kết tài trợ 100% kinh phí cho chương trình.

Sự kiện hứa hẹn thu hút sự tham gia của hơn 50 đơn vị báo đài lớn uy tín trên toàn quốc, với hơn 20 nghệ sĩ nổi tiếng có sức ảnh hưởng, luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện; đặc biệt là các nhân vật đã tham gia chương trình Điều Ước Của Mẹ mùa 1 cũng sẽ có mặt tại buổi họp báo.

Không còn những giọt nước mắt vì mặc cảm hay tự ti, giờ đây họ quay trở lại chương trình với diện mạo tươi sáng, nụ cười rạng rỡ, tự tin kể về những thay đổi trong cuộc sống mới sau khi tham gia “Điều Ước Của Mẹ” mùa 1.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng những nhân vật cũ của mùa 1 tại buổi họp báo chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự thành công của chương trình Điều Ước Của Mẹ và những giá trị thật mà chương trình mang lại.

Chương trình Hành trình Tỏa sắc kết hợp cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2 hứa hẹn giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, đặc biệt giúp họ thay đổi diện mạo ngoạn mục.

Có thể thấy, Seoul Center không chỉ là cơ sở thẩm mỹ uy tín, cung cấp đa dạng dịch vụ làm đẹp chất lượng được nhiều khách hàng yêu thích, mà còn là thương hiệu luôn hướng đến cộng đồng, tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội Việt Nam thông qua chương trình nhân văn, đúng như triết lý mà họ theo đuổi “Làm đẹp cho đời & làm đẹp cho người”.

Nếu như nói “Điều ước của mẹ" là nơi lắng nghe những khó khăn, những mong mỏi, ao ước của những người phụ nữ giàu nghị lực và biến ước mơ đó thành sự thật, thì "Hành trình tỏa sắc" chính là cánh cửa giúp họ bước sang một trang mới, diện mạo mới, tự tin, tỏa sáng hơn. Khi ngoại hình được cải thiện, những cơ hội việc làm mới mở ra, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp hơn, và quan trọng nhất là sự tự tin sẽ giúp họ trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Điều Ước Của Mẹ mùa 1 có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng giúp chương trình được lan tỏa mạnh mẽ, thành công vang dội

Sự kiện họp báo ra mắt chương trình "Hành trình Tỏa sắc cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2” hứa hẹn sẽ mang đến một cái nhìn mới mẻ và đầy nhân văn về ngành thẩm mỹ hiện đại. Với sự đầu tư chỉn chu từ nhà sản xuất Thẩm mỹ viện Seoul Center cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi, chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng tích cực, tiếp thêm động lực cho những người phụ nữ vượt qua nghịch cảnh và tự tin tỏa sáng rạng rỡ trong cuộc sống.

Nếu bạn muốn thấy được những người phụ nữ “lột xác ngoạn mục” như thế nào khi tham gia chương trình, hãy đón xem “Hành Trình Tỏa Sắc cùng Điều Ước Của Mẹ mùa 2 phát sóng vào lúc 19h00 Thứ Năm hằng tuần trên kênh Thái Phan Thanh Bình và hệ thống MCV Networks.