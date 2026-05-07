Chi cục Hải quan Khu vực II: 'Lá chắn' nơi cửa ngõ kinh tế

TP - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, lực lượng hải quan, đặc biệt tại khu vực TPHCM, đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nghiệp vụ đến công nghệ, phối hợp liên ngành nhằm siết chặt kiểm soát. Không chỉ ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm, Chi cục Hải quan khu vực II (TPHCM) còn góp phần quan trọng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.

Hàng loạt vụ việc nổi cộm bị “lật tẩy”

Từ các lô hàng giả mạo nhãn hiệu, gian lận xuất xứ đến những container cất giấu hàng giá trị cao, Chi cục Hải quan khu vực II đã phát hiện hàng loạt vụ việc điển hình thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục, lực lượng hải quan không chỉ bóc gỡ nhiều thủ đoạn tinh vi mà còn phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác quý I/2026, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2026 của Chi cục Hải quan khu vực II

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, thời gian qua, đơn vị đã phát hiện hàng loạt vụ việc vi phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng và điện tử.

Một trong những vụ việc điển hình là lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài khai báo là hàng tiêu dùng thông thường, nhưng thực tế lại chứa nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện số lượng lớn hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ở một vụ việc khác, doanh nghiệp nhập khẩu khai báo hàng hóa có trị giá thấp nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, thông qua công tác tham vấn giá và kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan xác định trị giá thực tế cao hơn nhiều so với khai báo, qua đó truy thu số tiền thuế chênh lệch đáng kể.

Trên tuyến đường biển, lực lượng hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Các đối tượng sử dụng phương tiện nhỏ, vận chuyển vào ban đêm với số lượng lớn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết, qua thống kê các vụ buôn lậu do các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ gần đây xảy ra tại các khu vực vùng biển, cảng biển Việt Nam, có thể nói tuyến đường biển đã trở thành “điểm nóng” trong hoạt động buôn lậu các chất ma túy và mặt hàng thuốc lá.

Lợi dụng chủ trương tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, việc cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa, cùng với vị trí địa lý thuận tiện trong các tuyến vận tải hàng hải quốc tế, các cảng biển thuộc địa bàn TPHCM là địa điểm lý tưởng để các đối tượng buôn lậu lựa chọn tập kết, trung chuyển, chuyển tải, vận chuyển ma túy, thuốc lá, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất qua biên giới.

Nhận diện tình hình, Chi cục Hải quan khu vực II đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quyết tâm không để xảy ra điểm nóng về tội phạm và các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại tại địa bàn quản lý.

Bóc gỡ thủ đoạn gian lận, hàng giả hàng nhái

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các vụ việc riêng lẻ, Chi cục Hải quan khu vực II còn phát hiện nhiều thủ đoạn gian lận mang tính hệ thống, đặc biệt trong lĩnh vực hàng giả, hàng nhái và gian lận xuất xứ.

Theo ghi nhận, nhiều lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm này thường được khai báo là hàng trị giá thấp, nhưng thực tế lại là hàng giả nhằm tiêu thụ trong nước. Một số doanh nghiệp còn lợi dụng hoạt động gia công, sản xuất đơn giản tại Việt Nam để hợp thức hóa xuất xứ hàng hóa, qua đó hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang các thị trường lớn.

Các thủ đoạn này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đối với các hành vi này, lực lượng hải quan đã chủ động phối hợp với các chủ thể quyền và các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ. Nhiều lô hàng đã bị tạm dừng thông quan, xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo ngành hải quan khẳng định, việc đấu tranh với các hành vi này không chỉ nhằm bảo vệ ngân sách nhà nước mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính. Chi cục Hải quan khu vực II xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý

Song song với công tác nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực II đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác kiểm tra, giám sát.

Hệ thống soi chiếu container được sử dụng để phát hiện nhanh các dấu hiệu bất thường trong hàng hóa. Nhiều vụ việc đã được phát hiện nhờ hình ảnh soi chiếu cho thấy sự khác biệt giữa khai báo và thực tế hàng hóa. Bên cạnh đó, hệ thống phân tích dữ liệu giúp cơ quan hải quan nhận diện rủi ro, từ đó lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp. Việc áp dụng quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát, đồng thời giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Không chỉ dựa vào công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Công an TPHCM, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cũng đóng vai trò quan trọng. Thông qua chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, nhiều vụ việc phức tạp đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, ứng dụng công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng trong công tác quản lý hải quan hiện đại. Đơn vị đang từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ, hướng tới xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong bối cảnh hiện nay, nếu không ứng dụng công nghệ và không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị sẽ rất khó phát hiện các thủ đoạn tinh vi của đối tượng vi phạm.

Ngoài ra, công tác đào tạo cán bộ cũng được chú trọng nhằm đảm bảo lực lượng hải quan có thể làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực phát hiện và xử lý vi phạm.

Để nâng cao năng lực nghiệp vụ, áp dụng hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực II sẽ tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại các địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, trọng tâm và các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng có giá trị lớn, thuế suất cao... nhằm chủ động ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá.

Nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các phương thức, thủ đoạn cất giấu, vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới trên địa bàn để đề ra phương án, xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp đấu tranh, bắt giữ, xử lý hiệu quả.