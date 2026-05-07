Phát triển mạnh mẽ điện mặt trời mái nhà ở Đồng Nai

TP - Việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nói chung và điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản, tự tiêu nói riêng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ.

hiệu quả trên cả ba phương diện

Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đang quản lý 439 hệ thống ĐMTMN với tổng công suất xấp xỉ 166,6 MWp. Việc đầu tư và phát triển hệ thống ĐMTMN đã mang lại những hiệu quả trên cả ba phương diện: hệ thống điện, kinh tế và môi trường.

Công ty Điện lực Đồng Nai dự báo việc phát triển ĐMTMN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới

Cụ thể, giúp giảm áp lực cung ứng điện rất lớn cho lưới điện quốc gia và khu vực, đặc biệt là cắt giảm công suất đỉnh trong các khung giờ cao điểm ban ngày. Các nguồn điện tại chỗ này đã san sẻ gánh nặng cung cấp điện, hỗ trợ chống quá tải cục bộ cho các đường dây, trạm biến áp và đóng góp trực tiếp vào việc giữ vững sự ổn định, an toàn trong công tác vận hành hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giúp các doanh nghiệp và hộ gia đình tự chủ được nguồn năng lượng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Nhờ đó, khách hàng có thể giảm thiểu đáng kể chi phí năng lượng hàng tháng, tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giúp giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.

Đồng Nai là một địa bàn trọng điểm công nghiệp với phụ tải tiêu thụ điện rất lớn, vì vậy việc chuyển dịch sang mô hình ĐMTMN càng có ý nghĩa thiết thực.

Hành lang cơ chế thông thoáng

Nghị định 58/2025/NĐ-CP về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng mới ra đời đã tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng, kết hợp cùng chủ trương khuyến khích tiết kiệm năng lượng của Nhà nước, đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp và người dân chủ động tìm hiểu để triển khai lắp đặt.

Không những thế, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi từ chính sách này, như hệ thống nối lưới được phép bán sản lượng điện dư lên lưới điện quốc gia với tỷ lệ không quá 20% công suất lắp đặt thực tế.

Ngoài ra, để giúp sớm đưa dự án ĐMTMN vào vận hành, Công ty Điện lực Đồng Nai đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng. Theo đó, Công ty ban hành các hướng dẫn kỹ thuật tạm thời tại địa phương (như hướng dẫn kết nối hệ thống giám sát điều khiển theo Quyết định số 378/QĐ-EVN) để các công trình không bị đình trệ thi công. Chủ động tư vấn kỹ thuật ngay từ khâu thiết kế và tiến hành tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các bước tiếp theo ngay mà không yêu cầu khách hàng phải cung cấp giấy tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương. Đối với hồ sơ hợp lệ, ngành điện cam kết thực hiện thỏa thuận điểm đấu nối, hệ thống đo đếm và giám sát đảm bảo đúng thời hạn 5 ngày làm việc theo quy định. Ngành điện cung cấp công cụ khai báo hồ sơ trực tuyến thông qua trang Web Chăm sóc khách hàng; đồng thời niêm yết công khai dữ liệu giá điện thị trường và tình trạng mang tải của lưới điện khu vực để khách hàng dễ dàng tra cứu, ra quyết định đầu tư chính xác.

Với những thuận lợi của cơ chế chính sách, đồng thời với sự hỗ trợ tích cực của ngành điện, Công ty Điện lực Đồng Nai dự báo việc phát triển ĐMTMN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và ngành điện phấn đấu đạt tỷ lệ có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn Đồng Nai sẽ lắp đặt và sử dụng hệ thống ĐMTMN.