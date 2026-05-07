EVNGENCO3 sẵn sàng cung ứng điện cao điểm mùa khô 2026

TP - Trước dự báo nhu cầu phụ tải tăng cao trong mùa khô năm 2026, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, chủ động nguồn nhiên liệu, tối ưu hóa vận hành, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia.

Chủ động nguồn lực, đồng bộ giải pháp

Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, nhu cầu than phục vụ sản xuất điện trong các tháng mùa khô của nhà máy khoảng 1,46 triệu tấn. Trong khi lượng than dự trữ luôn được duy trì ở mức cao, khoảng 300.000 tấn. Công ty đã chủ động ký kết hợp đồng cung cấp và lập kế hoạch vận chuyển nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu than, dầu cho các tổ máy. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật vận hành, tổ chức diễn tập xử lý sự cố định kỳ, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình trạng thiết bị, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, tăng cường tiêu thụ tro, xỉ.

EVNGENCO3 triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo quản lý vận hành, sản xuất điện hiệu quả

Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, công ty đã chuẩn bị các phương án, biện pháp nhằm đảm bảo sản xuất điện mùa khô và kế hoạch vận hành cả năm 2026. Đồng thời triển khai chương trình nâng cao độ tin cậy thiết bị, giảm suất hao nhiệt các tổ máy; lập kế hoạch sửa chữa lớn đại tu tổ máy S2, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo môi trường và nâng cao hiệu quả vận hành.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cũng chủ động trong việc chuẩn bị nguồn nhiên liệu khí, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động điện trong cao điểm mùa khô năm 2026. Trước những khó khăn về nguồn khí, EVNGENCO3 cũng đã chủ động kiến nghị Bộ Công Thương có cơ chế điều hành giá nhiên liệu linh hoạt hơn để đảm bảo khả năng huy động các tổ máy khi hệ thống điện quốc gia cần huy động công suất lớn.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến phối hợp địa phương, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác sản xuất điện, đồng thời cấp nước cho hạ du, phục vụ sinh hoạt và canh tác hiệu quả. Nhờ đưa mực nước hồ Buôn Tua Srah (điều tiết năm) lên cao trình 487,28 m/487,50 m vào cuối năm, đơn vị đã tạo được nguồn nước dự phòng, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân khu vực hạ du, đồng thời góp phần duy trì ổn định hệ thống điện quốc gia trong mùa khô 2026.

Tổ máy luôn sẵn sàng

Ngay từ đầu năm 2026, Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã huy động lực lượng triển khai nhiều hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa nhằm nâng cao độ khả dụng của các tổ máy. Trong đó bảo dưỡng định kỳ các tổ máy tại Nhà máy điện (NMĐ) Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4, NMĐ Mông Dương 1, các NMĐ Phú Mỹ…

Nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị, EPS đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như bảo trì theo độ tin cậy thiết bị (RCM), mở rộng áp dụng các mô hình máy học trong hệ thống giám sát và chẩn đoán từ xa (RMS) cho 4 bơm nước cấp tại NMĐ Vĩnh Tân 2. Trang bị hệ thống giám sát độ rung gối trục trực tuyến cho tuabin - máy phát và bơm cấp tại NMĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của thiết bị, nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy. Đẩy mạnh ứng dụng mô phỏng CFD và hiệu chỉnh quá trình cháy lò hơi, nhằm đánh giá hiện trạng và tối ưu vận hành khi đốt than trộn tại NMĐ Vĩnh Tân 2, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường của hệ thống cấp than, góp phần ổn định chế độ cháy và nâng cao hiệu quả vận hành tổ máy.