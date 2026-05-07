PV GAS nâng cao năng lực, đảm bảo nguồn khí cho cao điểm mùa khô

TP - Trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm và thị trường năng lượng toàn cầu nhiều biến động, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nguồn khí cho thị trường trong nước, nhất là cho các nhà máy điện và sản xuất công nghiệp.

Ða dạng nguồn cung

Ngày 8/4, tàu KOOL BLIZZARD mang theo khoảng 27.300 tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ Brunei đã cập cảng Thị Vải (TPHCM). Đây là chuyến tàu thứ ba nhập khẩu LNG của PV GAS kể từ đầu năm 2026 đến nay. Trước đó, ngày 3/4, PV GAS cũng đã tiếp nhận một tàu từ Malaysia mang theo khoảng 32.700 tấn LNG. Việc hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG kể trên đã nâng sản lượng LNG nhập khẩu từ đầu năm 2026 đến nay lên hơn 123.000 tấn LNG (tương đương khoảng 167 triệu Sm3 khí tự nhiên). Toàn bộ lượng khí này được PV GAS đưa vào tái hóa và cấp bổ sung cho hệ thống khí, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp.

Ký kết các thỏa thuận cung cấp LNG và LPG cho các trung tâm nhiệt điện

PV GAS cho biết, nguồn LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tại Việt Nam chủ yếu đến từ sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu. Trong đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu đến từ Trung Đông. Chiến sự tại Trung Đông khiến chuỗi cung các sản phẩm dầu khí bị đứt gãy, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí tại Việt Nam. Để đảm bảo nguồn khí cho hệ thống điện quốc gia, PV GAS đã chủ động tìm kiếm và đa dạng nguồn cung khí LPG từ Hoa Kỳ, Australia, Đông Á, Đông Nam Á để thay thế nguồn hàng bị thiếu hụt từ Trung Đông. Cùng với nhập khẩu LNG, PV GAS đang tiếp tục triển khai nhập khẩu LPG. Trong hai tháng 3 và 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu gần 130.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ, Australia và các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á, bên cạnh việc mua bổ sung các chuyến tàu định áp nhỏ hơn trong mỗi tháng, đảm bảo nguồn cung theo yêu cầu của khách hàng.

Song song với nhập khẩu, PV GAS tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ (tăng 5% sản lượng khi cung cấp cho thị trường). Tiếp tục tận dụng mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp cho khách hàng để thể sử dụng khí thiên nhiên đường ống, CNG (khí thiên nhiên nén), LNG thay thế cho LPG khi cần.

PV GAS cũng vừa cùng các bên liên quan đã hoàn thành chương trình chạy thử nâng công suất tái hóa khí Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ (so với công suất thiết kế ban đầu 171 tấn/giờ), tương đương khoảng 9,5 triệu Sm3/ngày, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện vận hành.

Ðảm bảo LNG cho các trung tâm nhiệt điện

Kho chứa LNG của PV GAS

Đầu tháng 4/2026, PV GAS cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã ký kết các thỏa thuận cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho các dự án điện khí quy mô lớn. Theo đó, PV GAS sẽ cung cấp LNG tái hóa từ Kho LNG Vũng Áng cho các nhà máy nhiệt điện của EVN là Quảng Trạch II và III, thời gian bắt đầu cấp khí từ 30/4/2029; đồng thời PV GAS và PV Power ký phụ lục hợp đồng cung cấp dài hạn LNG tái hóa cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình cho rằng, việc ký kết thỏa thuận khung, phụ lục hợp đồng lần này là bước đi chiến lược nhằm đưa LNG nhập khẩu trở thành nguồn nhiên liệu chủ lực cho các nhà máy điện khí. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và nguồn khí trong nước suy giảm, LNG không chỉ là nguồn bổ sung mà sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu năng lượng. Thỏa thuận với EVN giúp PV GAS đảm bảo đầu ra LNG ổn định, giảm thiểu rủi ro thị trường, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng. Trong khi đó, việc hợp tác với PV Power sẽ tiếp tục hoàn thiện chuỗi cung ứng LNG, đảm bảo vận hành ổn định cho các dự án điện khí trọng điểm.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, việc ký kết các thỏa thuận lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nhiên liệu dài hạn cho các dự án điện khí LNG, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm và nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng trưởng. EVN xác định LNG sẽ là nguồn nhiên liệu quan trọng, góp phần nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo và đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia.

Mở rộng chuỗi cung ứng

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam cho biết, theo định hướng của Petrovietnam, LNG tái hóa là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và triển khai Quy hoạch điện VIII. Trong đó, PV GAS được giao vai trò nòng cốt trong đảm bảo nguồn khí cho phát điện.

PV GAS đang phát triển Dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ theo mô hình kho trung tâm, quy mô công suất lớn nhằm cung cấp khí cho các trung tâm điện lực trong khu vực. Dự án có công suất giai đoạn 1 từ 1-3 triệu tấn LNG/năm, tổng mức đầu tư khoảng 26.700 tỷ đồng, sử dụng khoảng 53 ha đất liền và 426 ha mặt nước, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2029 - 2030. Mục tiêu của dự án là cung cấp LNG cho các nhà máy điện Quảng Trạch II, Quảng Trạch III, Vũng Áng III, các nhà máy điện tiềm năng khác, hộ tiêu thụ công nghiệp tại các khu vực lân cận với định hướng tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái Petrovietnam tại khu vực Bắc Trung bộ/Vũng Áng - Hà Tĩnh.

Tại khu vực Đông Nam bộ, PV GAS tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng LNG thông qua dự án tổ hợp điện khí Nhơn Trạch 3 và 4. Chuỗi dự án LNG do PV GAS phát triển đang dần hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối các trung tâm điện lực từ miền Trung đến Đông Nam bộ. Việc đồng thời ký kết thỏa thuận khung với EVN và Phụ lục Hợp đồng với PV Power không chỉ đảm bảo nguồn nhiên liệu cho từng dự án cụ thể, mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt của PV GAS trong thị trường LNG Việt Nam. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Petrovietnam, PV GAS, PV Power và EVN tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao tự chủ năng lượng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang hệ thống năng lượng sạch và bền vững trong dài hạn.