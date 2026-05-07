Hòa bình là sợi chỉ vá lại những điều dang dở

TP - “Chúng ta đã sống như thể ngày mai không tồn tại, như thể mỗi khoảnh khắc bên nhau đều có thể là lần cuối” - A Time to Love and a Time to Die viết về những cuộc gặp gỡ định mệnh giữa thời chiến, nơi tình yêu nảy mầm trong nỗi sợ hãi, nơi mỗi cái nắm tay đều run rẩy vì biết rằng nó có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Không phải vì con người không muốn giữ nhau, mà vì thế giới khi ấy không cho phép họ làm điều đó.

Hòa bình, trong những năm tháng đó, không phải là một khái niệm lớn lao. Nó là một sợi dây mong manh mà con người lùng sục tìm kiếm giữa biển lửa của máu, nước mắt và mồ hôi. Một sợi dây để nối lại những điều đang bị xé rời - một cuộc tình chưa kịp trọn, một gia đình chưa kịp đoàn tụ, một lời hứa chưa kịp thực hiện. Người ta đi qua chiến tranh không chỉ để sống sót, mà để tìm lại sợi dây ấy - thứ vô giá nhưng luôn nằm ngoài tầm với.

Highlands Coffee không ồn ào, không tuyên ngôn, nhưng hiện diện đủ lâu để trở thành quen thuộc. Nguồn: Highlands Coffee

Rồi ngày 30/4 đến. Không phải như một phép màu, nhưng như một khoảnh khắc mà nhà nhà, người người bỗng được trao lại sợi dây đó - nguyên vẹn hơn, bền chắc hơn. Người ta trân quý nó, giữ gìn nó, nâng niu như một báu vật. Nhưng thời gian trôi qua, có lẽ chúng ta đã không còn nhắc đến nó nhiều nữa. Không phải vì quên. Mà vì nó đã trở thành một phần của đời sống - như một lớp vải âm thầm dệt nên chiếc áo mà tất cả đang mặc. Một chiếc áo mang tên hòa bình.

Trong lớp áo đó, tình yêu không còn bị nhuộm màu chia ly. Tình bạn không còn bị ngắt quãng bởi khoảng cách sinh tử. Những mối quan hệ - tình làng xóm, tình già, tình người - được đan lại bằng những sợi chỉ mềm hơn, ấm hơn, bền hơn. Hòa bình không còn là thứ phải tìm kiếm. Nó là thứ đang bao bọc, chở che, hiện diện trong từng điều rất nhỏ.

Một buổi chiều tại Highlands Coffee. Cửa mở - keng. Không khí mát tràn ra. Bên trong, chiếc “áo” ấy hiện hình một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ở một góc, một cặp đôi ngồi sát nhau, gần đến mức dường như thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Họ nói nhỏ, cười khẽ, ánh mắt chạm nhau lâu hơn bình thường. Một cuộc hẹn hò rất giản dị, nhưng lại mang theo cảm giác như đang được yêu lại lần đầu. Không ai vội. Không ai sợ bị cắt ngang. Thời gian, ở đó, chậm lại vừa đủ để cảm xúc được trọn vẹn.

Cách đó không xa, vài ông chú ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ. Áo sơ mi cũ, quần xà lỏn, đôi dép da đã mòn. Nhưng câu chuyện thì không hề nhỏ. Họ nói về thế giới - về căng thẳng giữa Mỹ và Iran, về eo biển Hormuz, về giá xăng dầu, về những chuyển động tưởng chừng chỉ dành cho bàn nghị sự của các nhà lãnh đạo. Giọng nói lên xuống, tay chỉ trỏ, thỉnh thoảng có tiếng cười bật ra.

Họ không quên thế giới ngoài kia.

Nhưng họ có quyền nói về nó trong sự thoải mái.

Tiếng máy xay cà phê brum… brum… vang lên, chen vào giữa những lập luận. Ly cà phê đặt xuống - cạch. Một ngụm được nhấp, một câu chuyện tiếp tục. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, như thể những điều lớn lao kia đã được “thu nhỏ” lại vừa bằng một chiếc bàn.

Đó chính là điều mà chiếc áo hòa bình mang lại: quyền được sống những điều rất bình thường mà không cần phòng thủ. Quyền được yêu mà không sợ chia ly. Quyền được tranh luận mà không lo sợ. Quyền được ngồi xuống, nói chuyện về thế giới như thể nó không thể làm tổn thương mình ngay lúc này.

Cuộc sống, đôi khi, chỉ cần như vậy.

Và trong những lát cắt rất đời thường, Highlands Coffee trở thành một phần của chính lớp “vải” đó. Không ồn ào. Không tuyên ngôn. Nhưng hiện diện đủ lâu để trở thành quen thuộc. Như một sợi chỉ nhỏ, góp phần giữ cho chiếc áo ấy nguyên vẹn.

Ở đó, những mối tình được nuôi dưỡng trong sự bình yên. Những cuộc trò chuyện - dù là chính trị hay đời sống - được diễn ra trong không khí cởi mở. Những thế hệ khác nhau cùng tồn tại, không va chạm, mà đan xen vào nhau như những đường chỉ trên cùng một tấm vải.

Hòa bình, rốt cuộc, không phải là thứ ta cất giữ trong ký ức. Mà là thứ ta đang mặc mỗi ngày - một cách tự nhiên đến mức đôi khi không còn nhận ra.

Và chính trong sự “không nhận ra” đó, những điều đẹp nhất được phép tồn tại: những cuộc trò chuyện rôm rả, những ánh mắt dịu dàng, những mối quan hệ đủ đầy và trọn vẹn.

Hòa bình là khi những câu chuyện về thế giới có thể diễn ra bên cạnh một ly cà phê Phin, và tình yêu có thể nảy nở mà không cần lo sợ ngày mai.