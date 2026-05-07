BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH TIÊN PHONG DẪN DẮT CHIẾN LƯỢC ESG: Từ hạ tầng dùng chung đến sản xuất bền vững

TP - Trong cuối tháng 3 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (BCEC), Becamex VSIP Bình Định đã chủ trì tổ chức hội thảo chuyên đề: “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững - Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp sản xuất”.

Sự kiện thu hút gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia, khẳng định vai trò chủ động của Becamex VSIP Bình Định trong việc hỗ trợ nhà đầu tư hóa giải áp lực “xanh hóa” toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Houselink, từ ngày 1/1/2026, CBAM của EU đã chính thức có hiệu lực. Và không chỉ EU, mà nhiều quốc gia khác như Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng đang siết chặt quy định về carbon.

Công ty Cổ phần Becamex Bình Định, Công ty Cổ phần Houselink và Công ty Glassdome ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

Đặc biệt, các tập đoàn lớn như Apple, Samsung, Nike, Unilever… đều đã đưa ra yêu cầu bắt buộc: tất cả nhà cung cấp phải công bố dấu chân carbon và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp). Không đáp ứng, doanh nghiệp sẽ dần mất đơn hàng, khó tiếp cận vốn xanh và thậm chí bị đẩy ra khỏi chuỗi cung ứng. Việt Nam đang đứng trước một cơ hội vô cùng quý giá để chuyển mình và trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các khoản đầu tư vào sản xuất xanh và bền vững. Đây là thời điểm thích hợp để khám phá những phương pháp mới, từ đó tạo ra những lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp và quốc gia.

Từ thách thức trên, TS Lý Duy Khiêm - Giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh Tập đoàn Becamex đã đưa ra một giải pháp chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Theo TS Khiêm, thay vì mỗi doanh nghiệp buộc phải tự chi ra một khoản tiền lớn để phát triển hệ thống quản trị dữ liệu phát thải riêng, các doanh nghiệp có thể áp dụng mô hình hạ tầng chung trong các khu công nghiệp. Điều này được như giải pháp tối ưu về mặt chi phí lẫn thời gian.

Nền tảng dữ liệu chuẩn hóa: Cung cấp sẵn các chỉ số phát thải và tài nguyên đã được số hóa, giúp doanh nghiệp dễ dàng minh bạch hóa quy trình sản xuất.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Hạ tầng dùng chung tạo điều kiện cho việc tái sử dụng tài nguyên và cộng sinh công nghiệp giữa các nhà máy trong khu vực.

Tối ưu hóa nguồn lực: Giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian triển khai ESG, đồng thời giảm thiểu đáng kể chi phí vận hành và rủi ro pháp lý về môi trường trong dài hạn.

TS Lý Duy Khiêm nhận định: Khu Công nghiệp, Đô thị & Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định chính là minh chứng rõ nét cho mô hình này. Năm 2025, Becamex VSIP Bình Định được vinh danh trong danh sách 10 Khu công nghiệp ESG Việt Nam Xanh do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư công bố. Tại đây, một hệ sinh thái đồng bộ đang được hoàn thiện, sẵn sàng cung cấp khả năng chia sẻ dữ liệu và hạ tầng sản xuất xanh hoàn chỉnh cho nhà đầu tư. Cách tiếp cận này giúp các doanh nghiệp tại khu công nghiệp nắm bắt lợi thế cạnh tranh bền vững ngay từ khi bắt đầu.

Cũng trong hội thảo lần này Công ty Cổ phần Becamex Bình Định, Công ty Cổ phần Houselink và Công ty Glassdome đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm xây dựng sự hợp tác thực chất giữa khu công nghiệp - doanh nghiệp sản xuất - các đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp nền tảng hạ tầng ESG tích hợp.

Việc hợp tác này là bước đi chiến lược nhằm kết nối công nghệ đo lường carbon tiên tiến trực tiếp vào hạ tầng khu công nghiệp; đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi xanh một cách có hệ thống và bài bản.