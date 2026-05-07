Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV qua hội thi báo cáo viên

TP - Sáng 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Tham dự và chỉ đạo Hội thi có ông Vũ Ngọc Quang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính; ông Hà Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinataba; bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao Giải Nhất cho Tuyên truyền viên Hồ Anh Tùng

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là “cầu nối” trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động. Hội thi năm nay không chỉ là một sân chơi mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Thông qua Hội thi, sẽ lan tỏa những nội dung cốt lõi và điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV, trọng tâm là các đột phá về thể chế, chuyển đổi số và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Đưa lý luận gắn chặt với thực tiễn sản xuất kinh doanh, làm rõ cách thức mà mỗi đơn vị thành viên của Vinataba đang thích ứng, đổi mới để phát triển bền vững; Bồi dưỡng và tôn vinh những gương mặt báo cáo viên tiêu biểu, những người có bản lĩnh, kỹ năng và tâm huyết trong công tác tuyên truyền và tuyên truyền miệng của Đảng.

Hội thi năm nay có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức thể hiện. Mỗi bài dự thi không chỉ là phần trình bày mà còn là một sáng kiến, một cách làm mới, góp phần đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào từng hoạt động của doanh nghiệp. Từ sản xuất, kinh doanh đến quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số… tất cả đều được đưa vào bài thi như những minh chứng cụ thể cho việc “đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Nhiều chuyên đề có chất lượng, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức trình bày, phản ánh sát thực tiễn hoạt động của từng đơn vị. Trong đó, chuyên đề “Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo và trách nhiệm hiệu quả trong Đảng bộ Viện Thuốc lá nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” đã tiếp cận vấn đề từ nền tảng cốt lõi, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Không chỉ dừng ở định hướng, bài thi còn chỉ ra những “điểm nghẽn” trong cơ chế khuyến khích, đặc biệt là khâu thương mại hóa kết quả nghiên cứu, từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm hình thành chu trình đổi mới sáng tạo khép kín, gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Ở một góc tiếp cận khác, chuyên đề “Tuyên truyền viên thời đại mới - lực lượng nòng cốt đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn” đã làm nổi bật vai trò trung tâm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Không còn là người truyền đạt thông tin một chiều, tuyên truyền viên được xác định là chủ thể tổ chức thực hiện, trực tiếp tạo ra chuyển biến. Thông điệp “tuyên truyền bằng hành động” được nhấn mạnh như một yêu cầu xuyên suốt, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyên đề “Áp dụng công nghệ AI trong công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Thuốc lá Thăng Long theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” đã phản ánh rõ xu thế tất yếu của quản trị hiện đại.