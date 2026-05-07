Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV qua hội thi báo cáo viên

Hà Anh

TP - Sáng 21/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Tham dự và chỉ đạo Hội thi có ông Vũ Ngọc Quang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính; ông Hà Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinataba; bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

image001-tpo-7748.jpg
Trao Giải Nhất cho Tuyên truyền viên Hồ Anh Tùng

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là “cầu nối” trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và người lao động. Hội thi năm nay không chỉ là một sân chơi mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Thông qua Hội thi, sẽ lan tỏa những nội dung cốt lõi và điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV, trọng tâm là các đột phá về thể chế, chuyển đổi số và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Đưa lý luận gắn chặt với thực tiễn sản xuất kinh doanh, làm rõ cách thức mà mỗi đơn vị thành viên của Vinataba đang thích ứng, đổi mới để phát triển bền vững; Bồi dưỡng và tôn vinh những gương mặt báo cáo viên tiêu biểu, những người có bản lĩnh, kỹ năng và tâm huyết trong công tác tuyên truyền và tuyên truyền miệng của Đảng.

Hội thi năm nay có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức thể hiện. Mỗi bài dự thi không chỉ là phần trình bày mà còn là một sáng kiến, một cách làm mới, góp phần đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào từng hoạt động của doanh nghiệp. Từ sản xuất, kinh doanh đến quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số… tất cả đều được đưa vào bài thi như những minh chứng cụ thể cho việc “đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Nhiều chuyên đề có chất lượng, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức trình bày, phản ánh sát thực tiễn hoạt động của từng đơn vị. Trong đó, chuyên đề “Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo và trách nhiệm hiệu quả trong Đảng bộ Viện Thuốc lá nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” đã tiếp cận vấn đề từ nền tảng cốt lõi, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Không chỉ dừng ở định hướng, bài thi còn chỉ ra những “điểm nghẽn” trong cơ chế khuyến khích, đặc biệt là khâu thương mại hóa kết quả nghiên cứu, từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm hình thành chu trình đổi mới sáng tạo khép kín, gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Ở một góc tiếp cận khác, chuyên đề “Tuyên truyền viên thời đại mới - lực lượng nòng cốt đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn” đã làm nổi bật vai trò trung tâm của đội ngũ tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay. Không còn là người truyền đạt thông tin một chiều, tuyên truyền viên được xác định là chủ thể tổ chức thực hiện, trực tiếp tạo ra chuyển biến. Thông điệp “tuyên truyền bằng hành động” được nhấn mạnh như một yêu cầu xuyên suốt, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyên đề “Áp dụng công nghệ AI trong công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Thuốc lá Thăng Long theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” đã phản ánh rõ xu thế tất yếu của quản trị hiện đại.

Kết quả: Giải Nhất thuộc về Tuyên truyền viên Hồ Anh Tùng - Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long; Tuyên truyền viên Ngô Thị Thu Phúc - Chi bộ 5 đạt Giải Nhì ; Giải Ba thuộc về tuyên truyền viên Phạm Thị Hiền - Chi bộ 6 và Mai Thị Thu Hiền - Đảng ủy Công ty Thuốc lá Thăng Long. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 3 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi.

Hà Anh
#Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV qua hội thi báo cáo viên

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe