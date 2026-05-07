Hapulico tái cấu trúc bộ máy: Nâng tầm chất lượng chiếu sáng, hướng tới quản trị hiện đại, bền vững

TP - Bằng việc tái cấu trúc bộ máy và bổ sung kịp thời lực lượng lao động kỹ thuật trực tiếp, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội (Hapulico) đã nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hệ thống chiếu sáng công cộng vận hành ổn định ngay cả trong những đợt cao điểm.

Công ty là đơn vị tiên phong trong việc thiết kế, sản xuất và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, trước bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và yêu cầu tối ưu hóa nguồn lực khắt khe, doanh nghiệp đang chủ động tái cấu trúc doanh nghiệp.

Trung tâm điều khiển tập trung giúp kết nối trực tuyến với hàng nghìn tủ chiếu sáng trên khắp thành phố

Đối với việc tái cấu trúc bộ máy, ban lãnh đạo Hapulico đặt mục tiêu giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, hướng tới xây dựng một bộ máy vận hành tinh gọn, mang lại hiệu quả cao.

Quá trình luân chuyển và bố trí lại nhân sự bám sát nguyên tắc phù hợp với năng lực và yêu cầu thực tiễn của công việc. Song song đó, doanh nghiệp cũng nhanh chóng bổ sung các vị trí còn thiếu hụt, ưu tiên tối đa cho lực lượng lao động kỹ thuật và công nhân trực tiếp sản xuất nhằm đảm bảo năng lực công việc.

Tại Xí nghiệp Quản lý điện chiếu sáng - đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, quá trình tái cơ cấu giúp chất lượng dịch vụ được nâng lên rõ rệt. Nhờ đó, hệ thống chiếu sáng đô thị luôn được đảm bảo vận hành ổn định, đặc biệt trong các dịp cao điểm phục vụ người dân như Tết Nguyên đán.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong chiến lược đổi mới là bước chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình quản trị theo mục tiêu. Dựa trên cơ sở đó, từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, kèm theo dự toán chi phí rõ ràng và hệ thống theo dõi, đánh giá quản trị mục tiêu OKR, đánh giá hiệu quả công việc KPI. Các nhiệm vụ luôn được gắn chặt với tiến độ, phân rõ người chịu trách nhiệm và trải qua quá trình kiểm soát thường xuyên.

Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp đang thiết lập lại hệ thống quản trị bám sát chuỗi giá trị của từng đơn hàng, từ khâu tiếp nhận yêu cầu, thiết kế, sản xuất cho đến hạch toán hiệu quả. Cách làm này giúp Hapulico từng bước khắc phục triệt để tình trạng thiếu minh bạch về chi phí, giải quyết bài toán không xác định được hiệu quả thực sự của từng sản phẩm - một tồn tại vốn phổ biến ở nhiều đơn vị sản xuất.

Để tạo ra động lực thực chất cho người lao động, doanh nghiệp chính thức áp dụng cơ chế trả lương theo mô hình 3P (vị trí công việc - năng lực cá nhân - kết quả thực hiện), gắn trực tiếp cùng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

Theo mô hình mới, thu nhập không còn mang tính chất bình quân mà được định đoạt hoàn toàn dựa trên giá trị công việc, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống KPI được xây dựng riêng biệt cho từng vị trí với các tiêu chí cụ thể, có thể đo lường được nhằm đảm bảo quá trình đánh giá luôn khách quan, minh bạch.

Thời gian tới, Hapulico xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ và kiên trì triển khai các công cụ quản trị hiện đại. Đây là nền tảng đặc biệt quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển không ngừng của đô thị và thị trường trong giai đoạn mới.