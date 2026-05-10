Tổng thống Putin tin cuộc xung đột Nga - Ukraine đang đi đến hồi kết

TPO - Tổng thống Vladimir Putin tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang đi đến hồi kết. Phát biểu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố chiến thắng ở Ukraine tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng 9/5. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ rằng vấn đề này đang đi đến hồi kết”, ông Putin nói với các phóng viên về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông khẳng định sẵn sàng đàm phán về các thỏa thuận an ninh mới cho châu Âu và người mà ông muốn đối thoại nhất là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine năm 2022 đã dẫn đến giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 - thời điểm nhiều người lo ngại thế giới đang bên bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, các cuộc đàm phán hòa bình do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian đang tạm dừng. Ông Putin nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi đạt được toàn bộ các mục tiêu mà Nga đề ra cho “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Phát biểu tại Điện Kremlin ngày 9/5, ông Putin trình bày quan điểm của mình về nguyên nhân chiến tranh. Ông chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây theo chủ nghĩa “toàn cầu hóa”, cho rằng họ từng hứa NATO sẽ không mở rộng về phía Đông sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, nhưng sau đó lại tìm cách kéo Ukraine vào quỹ đạo của Liên minh châu Âu.

Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau lễ duyệt binh ngày 9/5 - ngày lễ quốc gia kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II. Sự kiện thường niên này tưởng niệm 27 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Thay vì các tên lửa đạn đạo liên lục địa, xe tăng và hệ thống tên lửa diễu qua Quảng trường Đỏ như thường lệ, Nga năm nay trình chiếu video khí tài quân sự đang tác chiến trên các màn hình khổng lồ đối diện tường thành Điện Kremlin.

Quân đội Nga đã tham chiến ở Ukraine hơn 4 năm, lâu hơn cả thời gian Liên Xô tham gia Thế chiến II, trong “Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” giai đoạn 1941-1945.

Quan hệ giữa Nga và châu Âu đang ở mức tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.

Đến nay, lực lượng Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas ở miền đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine đã rút về tuyến phòng thủ gồm nhiều thành phố kiên cố. Đà tiến quân của Nga trong năm nay đã chậm lại, dù Mátxcơva hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Sau khi Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn đơn phương trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump thông báo một lệnh ngừng bắn từ ngày 8-11/5, được cả Điện Kremlin và Kiev ủng hộ. Hai bên cũng nhất trí trao đổi 1.000 tù binh.

“Tôi muốn cuộc chiến chấm dứt. Nga - Ukraine là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II xét về sinh mạng con người. Mỗi tháng có 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng. Điều đó thật điên rồ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Washington.

Ông Trump cho biết thêm ông muốn thấy lệnh ngừng bắn được gia hạn. Không có báo cáo nào về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Mátxcơva hay Kiev.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa bày tỏ tin tưởng rằng EU vẫn có “tiềm năng” để đàm phán với Nga và thảo luận về cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu hay không, ông Putin cho biết người mà ông muốn làm việc cùng nhất là ông Schroeder.

“Với cá nhân tôi, cựu Thủ tướng Đức Schroeder là lựa chọn phù hợp hơn”, ông Putin nói.

Khi được hỏi về Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, ông Putin nói rằng cuộc gặp với nhà lãnh đạo này chỉ có thể diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.