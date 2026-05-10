Châu La thắng nghẹt thở Bàn Văn Hoàng ở trận tâm điểm LION Championship 31

Trọng Đạt

TPO - Bị dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng võ sĩ người Trung Quốc Zhou Luo (Châu La) vẫn biết cách tận dụng sai lầm của Bàn Văn Hoàng để giành chiến thắng bằng đòn siết cổ ở những giây cuối hiệp 2 tại LION Championship 31.

Tối 9/5 tại Nhà thi đấu phường Xuân Đỉnh (Nhà thi đấu Tây Hồ cũ), sự kiện LION Championship 31 đã mang đến bầu không khí sôi động với 9 màn so tài hấp dẫn, nhiều trận đấu được định đoạt ở những khoảnh khắc cuối cùng.

Tâm điểm của sự kiện là cuộc đối đầu giữa Bàn Văn Hoàng và võ sĩ người Trung Quốc Zhou Luo (Châu La) ở hạng 70kg. Trước trận, Bàn Văn Hoàng bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm và kỹ năng, nhưng võ sĩ Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin.

Bàn Văn Hoàng (Đỏ) vs Châu La (Xanh) - MMA Pro hạng 70kg.

Ngay trong hiệp 1, Bàn Văn Hoàng liên tục tung ra những tổ hợp đòn hiệu quả khi đánh đứng, đồng thời cho thấy khả năng chống vật và thoát siết ấn tượng để chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, việc không thể kết thúc đối thủ sớm khiến anh dần hụt thể lực khi bước sang hiệp 2.

Ở thời điểm trận đấu diễn ra căng thẳng nhất, hai tình huống áp sát thiếu chính xác của Bàn Văn Hoàng đã tạo cơ hội để Châu La kéo trận đấu xuống sàn. Võ sĩ Trung Quốc nhanh chóng tận dụng sai lầm khi đối thủ để lộ lưng, trước khi thực hiện thành công đòn siết cổ ở những giây cuối hiệp 2 để giành chiến thắng nghẹt thở.

Đây là chiến thắng thứ hai của Châu La tại LION Championship, đồng thời là thắng lợi đầu tiên của anh ở hạng 70kg. Kết quả này giúp võ sĩ Trung Quốc chính thức tham gia cuộc đua tranh đai vô địch theo quy định mới của giải, cho phép các võ sĩ nước ngoài cạnh tranh thứ hạng.

Danh Quốc (đỏ) và Đỗ Huy Hoàng (đỏ) đều thắng đối thủ đến từ Philippines.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Đỗ Huy Hoàng và Danh Quốc đều thể hiện phong độ ấn tượng trước những đối thủ đến từ Philippines. Hai pha knockout trước John Dave Almanza và Dindo Camansa cho thấy khả năng đánh đứng giàu sức sát thương của các tay đấm trẻ Việt Nam.

Trong khi đó, hạng 52kg tiếp tục chứng kiến những diễn biến hấp dẫn. Ở trận tái đấu với Phan Ngọc Hiếu, Bùi Đình Khải cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng điều tiết thế trận lẫn kỹ thuật ra đòn. Võ sĩ này giành chiến thắng bằng knockout kỹ thuật ở hiệp 3 sau màn trình diễn thuyết phục.

Trước đó, Võ Tiến Đạt cũng khẳng định thực lực để góp mặt ở bán kết hạng cân 52kg. Theo đó, Lê Hoàng Đức sẽ chạm trán Võ Tiến Đạt, trong khi Bùi Đình Khải gặp người thắng ở cặp đấu giữa Bùi Xuân Nguyên và Cueng Naibaho trong thời gian tới.

Kết quả các trận đấu LION Championship 31:

​70kg MMA Pro: Châu La thắng Bàn Văn Hoàng bằng khoá siết (submission)

56kg MMA Pro: Đỗ Huy Hoàng thắng knockout John Dave Almanza

60kg MMA Pro: Danh Quốc thắng knockout kỹ thuật Dindo Camansa

52kg MMA Pro: Bùi Đình Khải thắng knockout kỹ thuật Phan Ngọc Hiếu

52kg MMA Pro: Võ Tiến Đạt thắng knockout kỹ thuật Huỳnh Hải Đăng

52kg MMA Pro: A Lê Thông thắng điểm Lò Hoàng Thanh Sang

56kg MMA Striking: Vũ Đại Luật thắng điểm Nguyễn Tiến Phát

60kg MMA Striking: Nguyễn Thế Linh thắng điểm Trần Khánh Hùng

65kg MMA Striking: Trần Nhật Long thắng điểm Diệp Thanh Tùng

