Nhịp sống phương Nam

Giải cứu 7 phụ nữ mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM vừa giải cứu thành công 7 phụ nữ bị mắc kẹt trong thang máy của một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông sau sự cố mất điện đột ngột.

Clip lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM giải cứu người mắc kẹt trong thang máy.

Sáng 10/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết đơn vị đã bàn giao an toàn 7 nạn nhân cho gia đình và cơ sở thẩm mỹ sau vụ kẹt thang máy xảy ra tại địa chỉ 672A1 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h18 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo có nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy của một thẩm mỹ viện. Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã điều động một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các chiến sĩ nghiên cứu phương án triển khai cứu hộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 7 phụ nữ gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên đang mắc kẹt bên trong cabin thang máy bị dừng giữa tầng 1 và tầng 2 do mất điện bất ngờ.

Theo lực lượng cứu hộ, không gian bên trong thang máy chật hẹp, chứa nhiều người cùng lúc khiến lượng oxy giảm nhanh. Các nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu khó thở, hoảng loạn vì không thể liên lạc và tiếp cận trực tiếp với bên ngoài.

Các nạn nhân mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và hạn chế hư hại cho cơ sở, lực lượng cứu nạn đã triển khai phương án kỹ thuật, ngắt hoàn toàn nguồn điện nhằm tránh nguy cơ chập cháy hoặc thang vận hành bất ngờ. Sau đó, các chiến sĩ dùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 2, mở cửa thang và đưa từng người ra ngoài theo lối thoát hiểm phía trên.

Đến khoảng 10h42, toàn bộ 7 người đã được giải cứu an toàn sau hơn 20 phút mắc kẹt. May mắn, các nạn nhân đều ổn định sức khỏe. Hiện nguyên nhân sự cố mất điện dẫn đến kẹt thang máy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

#cứu hộ #thang máy #TPHCM #thẩm mỹ viện #cảnh sát PCCC #kẹt thang máy #sự cố điện #PCCC và CNCH Công an TPHCM #Cảnh sát #chiến sĩ cứu hộ

