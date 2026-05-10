Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Người dân Estonia đứng bên kia biên giới xem Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Minh Hạnh

TPO - Đám đông đã tập trung tại thành phố Narva của Estonia để xem buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa mừng Ngày Chiến thắng được tổ chức tại Ivangorod của Nga, nằm ngay bên kia biên giới.

Người dân Estonia tập trung ở bờ sông xem chương trình mừng Ngày Chiến thắng của Nga. (Nguồn: RT)

Một cư dân Estonia nói với RT, rằng số người tập trung bên bờ sông Narva năm nay nhiều hơn những năm trước. Cư dân này cho biết, người thân của anh đã chiến đấu chống lại Đức Quốc xã, do đó anh “mong muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với những người anh hùng”.

Estonia từng thuộc Liên Xô, hiện là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi lễ hội diễn ra bên kia sông, một số cư dân Narva đã thắp đèn lồng để chúc mừng những người hàng xóm Nga ở Ivangorod.

Chính quyền thành phố Ivangorod nói với Tass rằng người dân bên kia biên giới có thể theo dõi sự kiện, được đặt tên là "Bờ sông Chiến thắng", nhờ một màn hình lớn được dựng lên ở phía Nga. Các buổi hòa nhạc tương tự đã được tổ chức ở Ivangorod từ năm 2023.

Aleksandr Drozdenko - Thống đốc tỉnh Leningrad, nơi Ivangorod tọa lạc - cho biết, điều đặc biệt quan trọng đối với chính quyền khu vực là “buổi hòa nhạc cũng vang vọng ở phía bên kia sông Narva”.

“Chúng tôi biết rằng ở đó có những người coi Ngày Chiến thắng là sự kiện quan trọng không kém, và họ đang chờ đợi ngày này”, quan chức Nga nói. Theo Thống đốc Drozdenko, “ở cả hai bờ sông, người dân đang hát những bài hát quen thuộc từ thời thơ ấu”.

Lễ kỷ niệm kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Ivangorod, được theo dõi từ cả hai bờ sông.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Estonia #Ngày Chiến thắng #NATO #Đức Quốc xã

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe