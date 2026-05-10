Người dân Estonia đứng bên kia biên giới xem Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng

TPO - Đám đông đã tập trung tại thành phố Narva của Estonia để xem buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa mừng Ngày Chiến thắng được tổ chức tại Ivangorod của Nga, nằm ngay bên kia biên giới.

Người dân Estonia tập trung ở bờ sông xem chương trình mừng Ngày Chiến thắng của Nga. (Nguồn: RT)

Một cư dân Estonia nói với RT, rằng số người tập trung bên bờ sông Narva năm nay nhiều hơn những năm trước. Cư dân này cho biết, người thân của anh đã chiến đấu chống lại Đức Quốc xã, do đó anh “mong muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với những người anh hùng”.

Estonia từng thuộc Liên Xô, hiện là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi lễ hội diễn ra bên kia sông, một số cư dân Narva đã thắp đèn lồng để chúc mừng những người hàng xóm Nga ở Ivangorod.

Chính quyền thành phố Ivangorod nói với Tass rằng người dân bên kia biên giới có thể theo dõi sự kiện, được đặt tên là "Bờ sông Chiến thắng", nhờ một màn hình lớn được dựng lên ở phía Nga. Các buổi hòa nhạc tương tự đã được tổ chức ở Ivangorod từ năm 2023.

Aleksandr Drozdenko - Thống đốc tỉnh Leningrad, nơi Ivangorod tọa lạc - cho biết, điều đặc biệt quan trọng đối với chính quyền khu vực là “buổi hòa nhạc cũng vang vọng ở phía bên kia sông Narva”.

“Chúng tôi biết rằng ở đó có những người coi Ngày Chiến thắng là sự kiện quan trọng không kém, và họ đang chờ đợi ngày này”, quan chức Nga nói. Theo Thống đốc Drozdenko, “ở cả hai bờ sông, người dân đang hát những bài hát quen thuộc từ thời thơ ấu”.

Lễ kỷ niệm kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Ivangorod, được theo dõi từ cả hai bờ sông.