Heo, gà chết đua nhau 'chạy' ra thị trường, cùng lúc có 3 nhà chức trách mới xử lý được

TPO - Heo, gà chết bốc mùi vẫn hiên ngang 'chạy" ra thị trường, hàng loạt kho hàng thực phẩm "mù" không nguồn gốc, xuất xứ vẫn len lỏi, ẩn nấp trong các khu dân cư. Trong khi đó, ít nhất phải có đại diện của 3 cơ quan chức năng mới có thể xử lý.

Ngày 9/5, UBND phường Long Nguyên (TPHCM) cho biết, cơ quan chức năng vừa phối hợp tiêu hủy hơn 1,4 tấn thịt heo chết, không rõ nguồn gốc.

Đây là lô heo vừa bị Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 phối hợp Công an phường Long Nguyên thu giữ hôm 7/5, khi kiểm tra xe tải biển số 51M-195XX do bà P.T.H điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện người phụ nữ điều khiển xe bán tải chở 1,4 tấn heo chết bốc mùi đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Toàn bộ số thịt kể trên đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc; đồng thời không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. khai nhận số heo được thu mua từ các hộ dân tại phường Long Nguyên rồi mang đi TPHCM tiêu thụ.

Hồi đầu tháng 4, tổ kiểm tra thuộc Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 cũng phát hiện một xe tải chở khoảng 277 kg gà trắng đã chết, đang trong quá trình phân hủy. Các bao tải chứa gà chết đã bốc mùi, nhiều bao rỉ nước do quá trình phân hủy kéo dài.

Lực lượng chức năng tiêu hủy thực phẩm "3 không"

Tài xế khai nhận số gà trên được thu gom từ các trại chăn nuôi trên địa bàn rồi đem đi tiêu thụ.

Cùng thời gian này, các cơ quan chức năng cũng liên tiếp phát hiện các cơ sở giết mổ trái phép trong khu dân cư. Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một căn nhà không số tại khu phố 50 và phát hiện ông T.A đang giết mổ heo trực tiếp dưới nền đất mất vệ sinh. Tại hiện trường còn có 23 con heo sống được lưu nhốt chờ giết mổ để kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, tình trạng giết mổ tự phát trong khu dân cư luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vì không đáp ứng các điều kiện vệ sinh thú y và không nằm trong hệ thống kiểm soát dịch bệnh. Việc giết mổ ngoài hệ thống khiến công tác truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn, gây phức tạp trong việc xác định nguồn lây và khoanh vùng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, để xử lý hiệu quả các vụ việc, lực lượng kiểm tra bắt buộc phải có ít nhất 3 thành viên đại diện cho các cơ quan khác nhau và sự phối hợp của công an địa phương là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo tính pháp lý để xử lý.

Những kho hàng "mù"

Từ sau Tết nguyên đán 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM liên tục phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các địa bàn ngoại thành.

Giò chả, xúc xích "ba không"

Riêng Đội QLTT số 13 đã kiểm tra và xử lý 26 vụ vi phạm liên quan đến hàng nghìn sản phẩm thực phẩm không đảm bảo quy định trên địa bàn các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Đông Thạnh. Tổng số tiền xử phạt gần 1,5 tỷ đồng.

Kiểm tra kho hàng của một hộ kinh doanh tại ấp 13, xã Xuân Thới Sơn, các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 850 cây giò chả “3 không”: không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Tại kho hàng ở ấp 29 , xã Đông Thạnh lực lượng chức năng cũng phát hiện 200 kg chả quế "ba không". Đơn vị cũng tạm giữ hơn 3 tấn hàng hóa cùng cả nghìn túi, hộp sản phẩm như mứt, xúc xích, chà bông, yến sào, cà phê, khô gà, giò chả, chả chiên… . Toàn bộ số hàng hóa này đã bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Các lô hàng được cất giấu ngay trong khu dân cư nhằm qua mặt lực lượng chức năng

Trong khi đó, Đội QLTT số 15 phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm như nui gạo lứt, bún rau củ, các loại hạt khô, bánh chế biến sẵn và đường cát trắng không có hóa đơn chứng từ, không thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Nhiều thực phẩm như bánh kẹo, tôm khô, giò chả... bị phát hiện đều không có nguồn gốc xuất xứ

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng vi phạm đều bị lập hồ sơ xử lý và buộc tiêu hủy nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đại diện lãnh đạo Chi cục QLTT TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt với nhóm thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Tại lễ phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chính quyền cơ sở trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

