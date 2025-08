Gia Lai: Tiếp tục phát hiện xác heo chết vứt bừa bãi

Theo đó, sáng nay (4/8), thông tin, hình ảnh xác heo chết được người dân phát hiện, chia sẻ lên trên mạng xã hội. Nhiều xác heo được nhét vào bao vứt bừa bãi ở khu vực bờ kè cầu Đồng Xiêm. Hầu hết những xác heo này đã bị phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thống - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND xã đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 6 bao có xác heo được vứt bừa bãi. Địa phương cũng đã tiến hành phun thuốc sát trùng và đưa máy cẩu bốc những bao chứa xác heo đi chôn lấp.

Theo Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, trên địa bàn tình hình dịch tả lợn châu Phi chỉ rải rác một vài hộ. Khi nắm được thông tin các địa phương lân cận có dịch, xã đã tiến hành họp các thôn để triển khai công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, địa phương cũng chủ động xin thuốc khử trùng để triển khai phun ở các khu vực có dịch.

Ngoài ra, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện heo chết thì không vứt bừa bãi ra môi trường.

Từ cuối tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện 8 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, tại 12 hộ chăn nuôi thuộc 11 thôn, làng của 8 xã, gồm: khu vực Háo Đức (phường An Nhơn Đông); thôn Tư Cung (xã Tuy Phước Đông); thôn An Điền Bắc (xã Cửu An); thôn Đức Hưng (xã Ia Nan); thôn Cảnh An 2 (Xã Tuy Phước Tây); thôn Glung B (xã Chư A Thai); thôn Mỹ Thành (xã Ân Hảo); làng Hrak (xã Mang Yang).