Công an Lạng Sơn nói gì về clip cho rằng 'nhiều người đu cây tháo chạy khỏi casino'

TPO - Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, nhiều clip trên mạng xã hội cho rằng các đối tượng đánh bạc trèo lan can, đu cây để "tẩu thoát" khi thấy lực lượng chức năng là không đúng. "Những đối tượng liên quan vụ đánh bạc hôm đó không thể chạy thoát được" - ông Hoàng Văn Triều, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người từ một tòa nhà tìm cách đu cây để trèo xuống. Theo nội dung clip, nhiều người tập trung tại khu vực hiên tầng 2 của một tòa nhà, sau đó chen lấn trèo qua lan can và bám vào cây cau vua gần đó để tụt xuống sân để bỏ chạy.

Một số người dân cho rằng đây là các đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ nhóm đánh bạc tại casino trong khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương, tìm cách bỏ trốn.

Hình ảnh nhóm người từ trên tầng đu cây xuống đất xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Trước những thông tin này, ông Hoàng Văn Triều, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết những người trèo qua lan can không liên quan đến vụ việc đánh bạc.

Theo đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn, sau khi xem clip, xác định những người này ở một phòng bên cạnh khu vực casino và không tham gia đánh bạc.

"Do khu vực này là trung tâm thương mại, những người này thấy có đông lực lượng công an tới thì muốn tránh. Trong những người này có thể có những người Trung Quốc sang chợ chơi và không liên quan đến vụ đánh bạc. Những đối tượng liên quan vụ đánh bạc hôm đó không thể chạy thoát được", ông Triều cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi triệt phá tụ điểm, khoảng 100 người đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Qua phân loại Công an Lạng Sơn đã khởi tố và đang tạm giữ 66 người bao gồm 48 người Trung Quốc, 18 người Việt Nam.

Công an Lạng Sơn xác định thời điểm kiểm tra Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương có khoảng 100 người đang có mặt tại hiện trường.

Trong các đối tượng bị khởi tố có ông trùm cầm đầu là Zeng Hua (SN 1970, trú tại Ma Cao, Trung Quốc, chỗ ở hiện nay tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). Zeng Hua là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương (địa chỉ tại Khu II, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

32 người còn lại đều xác định là người có quốc tịch Trung Quốc có tới casino của Công ty Thái Dương nhưng không tham gia đánh bạc mà chỉ chơi những trò chơi có thưởng ở những máy cố định, vì vậy không vi phạm pháp luật.

Sau khoảng 2 ngày làm rõ, những người này đã được Công an Lạng Sơn trao trả về nước công khai tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh.

Trước đó, ngày 21/4 Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp cùng Đội Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra Khách sạn Thái Dương và Khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang tại khu vực các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang có hành vi tổ chức đánh bạc tại các bàn chơi với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan, khách chơi thắng thua sẽ đổi chíp (Phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 01 phỉnh = 01 nhân dân tệ = 3.681 đồng tiền Việt Nam (theo tỷ giá thời điểm bắt quả tang).

Lợi dụng câu lạc bộ vui chơi giải trí, nhóm đối tượng do người Trung Quốc cầm đầu đã tổ chức đánh bạc trá hình.

Tang vật thu giữ tại các bàn đánh bạc thu giữ số chip (Phỉnh) đang được sử dụng để đánh bạc với tổng giá trị điểm chip trên 2,1 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 8 tỷ đồng tiền Việt Nam). Thu trên người các đối tượng tham gia đánh bạc gần 24 nghìn điểm chip, tương ứng gần 24 nghìn nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 88 triệu đồng). Tại quầy thu ngân của khu vui chơi thu giữ số tiền mặt gần 780 nghìn nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 3 tỷ đồng).

Ngoài ra, cơ quan an ninh còn thu giữ trong các két sắt số chip với tổng giá trị gần 82 triệu điểm phục vụ cho việc đánh bạc, tương ứng gần 82 triệu nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 301 tỷ đồng). Đồng thời, Công an thu giữ 3 bộ máy vi tính, 4 đầu ghi camera, các đồ vật được các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.