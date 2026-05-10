Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CSGT Hà Nội 'tung' loạt video AI tuyên truyền pháp luật

Thanh Hà

TPO - Giữa nhịp sống số phát triển mạnh mẽ, lực lượng Công an Thủ đô đang từng bước đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đưa thông tin đến với người dân một cách nhanh chóng, trực quan và hiệu quả hơn.

Các video được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu để người dân dễ dàng nắm được.

Từ tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ thường xuyên đăng tải các video tuyên truyền hằng tuần với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý các tình huống thực tế và cập nhật các quy định mới của pháp luật.

Các video được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trên nền tảng số hiện nay. Qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình khi tham gia giao thông.

Không chỉ đổi mới trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an cơ sở cũng đang tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Trung Giã đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đặc biệt đưa trí tuệ nhân tạo AI vào xây dựng các sản phẩm truyền thông khuyến cáo người dân đề phòng các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản.

Thời gian qua, với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an xã Trung Giã đã tăng cường tuyên truyền tại các khu dân cư, thôn xóm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi nhà, không để tài sản có giá trị ở nơi sơ hở, đồng thời cảnh giác với các đối tượng lợi dụng đêm tối hoặc nơi đông người để thực hiện hành vi phạm tội.

Điểm mới đáng chú ý là việc ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng nội dung truyền thông, thiết kế hình ảnh minh họa và dựng các poster tuyên truyền trực quan, sinh động.

Các sản phẩm được in, dán tại nhiều tuyến đường, khu dân cư và địa điểm công cộng, giúp người dân dễ quan sát, dễ tiếp cận và ghi nhớ các khuyến cáo phòng ngừa tội phạm.

Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho Nhân dân.

Thanh Hà
#Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền #Trí tuệ nhân tạo AI trong an ninh #Đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật #Tuyên truyền an toàn giao thông #Phòng ngừa tội phạm qua truyền thông #Sử dụng video ngắn truyền thông pháp luật #Tuyên truyền an ninh khu dân cư #Nâng cao ý thức phòng chống tội phạm #Chuyển đổi hình thức tuyên truyền bằng công nghệ #Xây dựng môi trường sống an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe