CSGT Hà Nội 'tung' loạt video AI tuyên truyền pháp luật

TPO - Giữa nhịp sống số phát triển mạnh mẽ, lực lượng Công an Thủ đô đang từng bước đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đưa thông tin đến với người dân một cách nhanh chóng, trực quan và hiệu quả hơn.

Các video được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu để người dân dễ dàng nắm được.

Từ tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ thường xuyên đăng tải các video tuyên truyền hằng tuần với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý các tình huống thực tế và cập nhật các quy định mới của pháp luật.

Các video được xây dựng theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trên nền tảng số hiện nay. Qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình khi tham gia giao thông.

Không chỉ đổi mới trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an cơ sở cũng đang tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Trung Giã đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đặc biệt đưa trí tuệ nhân tạo AI vào xây dựng các sản phẩm truyền thông khuyến cáo người dân đề phòng các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản.

Thời gian qua, với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an xã Trung Giã đã tăng cường tuyên truyền tại các khu dân cư, thôn xóm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi nhà, không để tài sản có giá trị ở nơi sơ hở, đồng thời cảnh giác với các đối tượng lợi dụng đêm tối hoặc nơi đông người để thực hiện hành vi phạm tội.

Điểm mới đáng chú ý là việc ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo AI để xây dựng nội dung truyền thông, thiết kế hình ảnh minh họa và dựng các poster tuyên truyền trực quan, sinh động.

Các sản phẩm được in, dán tại nhiều tuyến đường, khu dân cư và địa điểm công cộng, giúp người dân dễ quan sát, dễ tiếp cận và ghi nhớ các khuyến cáo phòng ngừa tội phạm.

Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho Nhân dân.