Iran tuyên bố 'đang chờ lệnh khai hoả'

Quỳnh Như

TPO - Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn khi tuyên bố các tên lửa và máy bay không người lái của nước này đã sẵn sàng tấn công lực lượng Mỹ tại Vùng Vịnh. Tehran đồng thời cảnh báo các quốc gia tham gia trừng phạt Iran sẽ đối mặt nguy cơ mất an toàn khi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, tuyên bố các tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái của Iran đã "khóa mục tiêu" vào các lực lượng Mỹ và tàu chiến đối phương tại khu vực Vịnh Ba Tư, đồng thời cho biết Tehran đang sẵn sàng chờ lệnh tấn công.

"Tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu vào đối phương và chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa", Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (9/5).

tt.jpg
Chuẩn tướng Majid Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân IRGC.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang tại Vùng Vịnh. Tehran cáo buộc Washington gia tăng các hành động khiêu khích quân sự trên biển và khẳng định Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động gây hấn.

Theo IRGC, lực lượng Mỹ trước đó đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu của Iran gần khu vực Jask. Đáp trả, Hải quân IRGC đã triển khai chiến dịch phản công bằng tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái mang thuốc nổ.

Phía Iran cho biết các đòn tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho mục tiêu đối phương và buộc một số tàu chiến Mỹ phải rút khỏi khu vực. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận nào từ phía Mỹ về các tuyên bố này.

Trong khi đó, Hải quân IRGC cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới hiện nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran. Tehran tuyên bố các hành lang hàng hải an toàn duy nhất trong khu vực là những tuyến do Iran chỉ định, đồng thời cảnh báo mọi hành động sẽ bị đáp trả bằng sự kiên quyết, ngay lập tức và dứt khoát.

"Bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một cuộc tấn công dữ dội vào một trong những trung tâm của Mỹ trong khu vực", Hải quân IRGC nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông nhà nước Iran hôm Chủ nhật (10/5) dẫn lời Thiếu tướng Amir Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran cảnh báo, các quốc gia tham gia áp đặt lệnh trừng phạt Tehran sẽ "gặp khó khăn" khi tàu của các nước này đi qua eo biển Hormuz.

Mỹ đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt đối với Iran trong nhiều thập kỷ, gây sức ép mạnh mẽ lên nền kinh tế nước này. Nhiều quốc gia khác, bao gồm cả khối Liên minh châu Âu, Anh và Úc, cũng đã làm theo, bày tỏ lo ngại về chương trình vũ khí của Tehran, vấn đề nhân quyền và cáo buộc hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực.

Một số quốc gia cũng đang thảo luận về nỗ lực chung nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trên tuyến đường thủy quan trọng đối với thương mại toàn cầu mà Iran đã kiểm soát kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Anh mới đây tuyên bố sẽ điều động thêm tàu chiến tới Trung Đông để chuẩn bị cho một nhiệm vụ bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này.

Press TV
