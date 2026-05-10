Chờ ý kiến công an để xử lý lô mỹ phẩm giả tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

Chúc Trí

TPO - Sở Y tế Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND thành phố liên quan đến nội dung tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

Theo nội dung báo cáo này, tới nay Bệnh viện Da liễu Cần Thơ đã thu hồi các khoản thanh toán, chi sai cho 3 cá nhân gồm: bà H. H. K., bà H. T. T.M và bà T. D.H với tổng số tiền đã thu hồi là trên 130 triệu đồng. Sở Y tế đã yêu cầu Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện phải nghiêm túc chấn chỉnh trong thời gian tới.

ben-vien-da-lieu-6438-1340-2.jpg
Bệnh viện da liễu TP Cần Thơ.

Về công tác cán bộ, vào ngày 27/8/2025, báo cáo này cũng cho biết, Sở Y tế đã tổ chức họp kiểm điểm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu và Tổ xác minh nội dung tố cáo. Việc kiểm điểm này nhằm làm rõ trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót đã được UBND thành phố chỉ ra trong các kết luận thanh tra.

Sở cũng ban hành nhiều văn bản yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế.

Về 4 loại mỹ phẩm bị làm giả số Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV TM Heca (đã bị niêm phong), hiện chưa thực hiện tiêu hủy, do là Sở Y tế đang chờ ý kiến từ Công an TP. Cần Thơ, hướng dẫn từ Cục Quản lý Dược, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế).

Trước tình trạng vẫn còn đơn thư vượt cấp tại bệnh viện này, tháng 3 vừa qua, Sở Y tế Cần Thơ đã thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh, để giải quyết dứt điểm các kiến nghị từ cơ sở.

#Bệnh viện Da liễu #Cần Thơ #sai phạm #tố cáo #mỹ phẩm giả #kiểm điểm #xử lý

