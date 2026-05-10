Một người đàn ông mất tích bí ẩn trong rừng ở Tuyên Quang

TPO - Sau khi vào rừng tìm cây dược liệu tại xã Bắc Quang (Tuyên Quang) từ sáng 8/5, ông Triệu Chàn Tá bất ngờ mất liên lạc. Lực lượng công an cùng người dân đang xuyên rừng tìm kiếm nhiều ngày nay nhưng chưa có kết quả.

Sáng 10/5, anh Triệu Sành Tòng (trú tại thôn Việt Tân, xã Bắc Quang) cho hay, bố anh là Triệu Chàn Tá (58 tuổi) đi vào rừng tìm dược liệu mất tích nhiều ngày nay.

Lực lượng Công an xã Bắc Quang cùng người dân tìm kiếm ông Tá trong rừng.

“Khoảng hơn 7h sáng 8/5, bố tôi rời khỏi nhà lên rừng đi tìm cây Thiên Niên Kiện để bán. Lúc ông đi mang cả điện thoại, dắt cả chó đi cùng. Nhưng đi cả ngày không thấy ông về, ông không mang theo gạo, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, con chó đi cùng cũng không về, giờ cả xã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ông đâu”, anh Tòng cho biết.

Sáng cùng ngày 10/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong lãnh đạo Công an xã Bắc Quang cho biết, chiều ngày 8/5, Công an xã nhận được thông tin ông Triệu Chàn Tá, trú tại thôn Việt Tân mất tích khi đi rừng. Theo người nhà, ông Tá vào rừng tìm kiếm dược liệu, sau đó bất ngờ không thấy trở về.

Vị trí ông Tá mất tích. Ảnh Google map

“Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm, phối hợp với cả dân quân xã cùng bà con vào rừng tìm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi cũng giả định tình huống ông Tá lợp lán ở lại trong rừng để tìm và tập kết dược liệu nhưng tìm nhiều nơi vẫn không có nơi nào có lán như giả định trên”, vị lãnh đạo công an xã thông tin.

Theo người nhà ông Tá, trước khi đi ông rất tỉnh táo, trước đó ông cũng đã nhiều lần đi tìm loài dược liệu này bán cho thương lái.

Hiện, lực lượng chức năng xã Bắc Quang cùng người dân vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.