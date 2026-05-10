Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một người đàn ông mất tích bí ẩn trong rừng ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Sau khi vào rừng tìm cây dược liệu tại xã Bắc Quang (Tuyên Quang) từ sáng 8/5, ông Triệu Chàn Tá bất ngờ mất liên lạc. Lực lượng công an cùng người dân đang xuyên rừng tìm kiếm nhiều ngày nay nhưng chưa có kết quả.

Sáng 10/5, anh Triệu Sành Tòng (trú tại thôn Việt Tân, xã Bắc Quang) cho hay, bố anh là Triệu Chàn Tá (58 tuổi) đi vào rừng tìm dược liệu mất tích nhiều ngày nay.

beautyplus-image-enhancer-1778381080056-9990.jpg
Lực lượng Công an xã Bắc Quang cùng người dân tìm kiếm ông Tá trong rừng.

“Khoảng hơn 7h sáng 8/5, bố tôi rời khỏi nhà lên rừng đi tìm cây Thiên Niên Kiện để bán. Lúc ông đi mang cả điện thoại, dắt cả chó đi cùng. Nhưng đi cả ngày không thấy ông về, ông không mang theo gạo, gọi điện thoại cũng không liên lạc được, con chó đi cùng cũng không về, giờ cả xã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ông đâu”, anh Tòng cho biết.

Sáng cùng ngày 10/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong lãnh đạo Công an xã Bắc Quang cho biết, chiều ngày 8/5, Công an xã nhận được thông tin ông Triệu Chàn Tá, trú tại thôn Việt Tân mất tích khi đi rừng. Theo người nhà, ông Tá vào rừng tìm kiếm dược liệu, sau đó bất ngờ không thấy trở về.

screenshot-385-5062.png
Vị trí ông Tá mất tích. Ảnh Google map

“Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm, phối hợp với cả dân quân xã cùng bà con vào rừng tìm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi cũng giả định tình huống ông Tá lợp lán ở lại trong rừng để tìm và tập kết dược liệu nhưng tìm nhiều nơi vẫn không có nơi nào có lán như giả định trên”, vị lãnh đạo công an xã thông tin.

Theo người nhà ông Tá, trước khi đi ông rất tỉnh táo, trước đó ông cũng đã nhiều lần đi tìm loài dược liệu này bán cho thương lái.

Hiện, lực lượng chức năng xã Bắc Quang cùng người dân vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #mất tích #dược liệu #mất tích khi đi rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe