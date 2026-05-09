Tháo dỡ cơ sở đốt than trái phép, gây ô nhiễm tại Lào Cai

TPO - Các cơ sở đốt than củi trái phép, gây ô nhiễm kéo dài trên địa bàn xã Đông Cuông (tỉnh Lào Cai) đã được tháo dỡ sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Ngày 9/5, ghi nhận của phóng viên, 2 cơ sở đốt than củi tại thôn Chèm, xã Đông Cuông đã tạm dừng hoạt động. Trước cửa ra vào có dán niêm phong của chính quyền địa phương cùng thông báo của chủ cơ sở về việc "tạm nghỉ, không thu mua gỗ".

Các cơ sở đốt than củi đã tạm dừng hoạt động.

Bên trong cơ sở, các công nhân đang tiến hành đóng gói than vào bao bì để di dời ra khỏi khu vực sản xuất. Các điểm tập kết gỗ đang được vận chuyển lên xe để di chuyển đi nơi khác.

Bà Bàn Thị Hằng, chủ cơ sở đốt than củi tại thôn Chèm cho biết, gia đình mua đất xây dựng các lò đốt than củi với mục đích tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ sẵn có tại địa phương để phát triển kinh tế.

Công tác di dời đang được công nhân tiến hành.

Bà Hằng thừa nhận: "Do sự thiếu hiểu biết pháp luật, không nắm rõ các quy định của nhà nước, địa phương, gia đình đã vi phạm về luật đất đai và môi trường. Sau khi được các cán bộ giảng giải, cơ sở chủ động chấp thuận việc di dời, tháo dỡ các công trình vi phạm".

Tuy nhiên, hiện một số lò đốt vẫn còn om củi bên trong, nhiệt độ cao, việc dừng đột ngột hoặc tiến hành phá dỡ dễ gây rủi ro về việc nổ lò hoặc không đảm bảo an toàn nên đơn vị xin phá dỡ sau. Hiện các công nhân đang tiến hành thu dọn củi, than di dời ra khỏi khu vực nhà xưởng, phá dỡ các công trình trước.

Việc tháo dỡ đang được các cơ sở tiến hành.

Ông Trần Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết, UBND xã đã phân công phòng, ban chuyên môn giám sát chặt chẽ việc tháo dỡ các công trình vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất than củi tại thôn Chèm. Địa phương cũng tiến hành rà soát đối với các cơ sở than trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, kiểm soát chặt chẽ tình hình, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.​

Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết "Dân khốn khổ vì khói bụi của lò than không phép", đăng tải ngày 1/5, phản ánh về tình trạng nhiều cơ sở đốt than củi không được cấp phép tồn tại từ nhiều năm qua tại khu vực xã Đông Cuông gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 2/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm tại các cơ sở đốt than củi trên địa bàn xã Đông Cuông theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật; tuyệt đối không để kéo dài tình trạng ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân.

​Đến ngày 4/5, UBND xã Đông Cuông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hai chủ cơ sở đốt than củi trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đồng thời, đình chỉ hoạt động, buộc các cơ sở trên phải tự nguyện tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng, lò đốt than xây dựng trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.