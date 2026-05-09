Ai đứng sau những vụ phá hoại bí ẩn trên cao tốc Bắc – Nam qua Quảng Trị?

TPO - Không chỉ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên bảng thông tin hỗ trợ khẩn cấp, nhiều hạng mục kết cấu hạ tầng giao thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị còn liên tiếp bị phá hoại, khiến cơ quan quản lý phải đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Ngày 9/5, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km663+610 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng dùng một vật giống dao sủi sơn để cạo xóa các số điện thoại được in trên bảng thông tin.

Theo đơn vị này, trước đó lực lượng chức năng phát hiện một người đi trên xe tải mang biển kiểm soát 73C-009.xx có hành vi phá hoại bảng thông tin liên hệ hỗ trợ dành cho các phương tiện gặp sự cố khi dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Cụ thể, người này dùng một vật giống dao sủi sơn để cạo xóa các số điện thoại được in trên bảng thông tin. Đây là số điện thoại đường dây nóng của lực lượng CSGT và Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 nhằm hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp trên tuyến.

Đáng chú ý, theo Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng phá hoại hạ tầng giao thông trên đoạn tuyến này. Trước đó, ngày 16/1/2026, tại khu vực nói trên cũng xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng lên tới 12 trụ. Đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an để điều tra.

Đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 cho rằng các hành vi trên không chỉ gây thiệt hại tài sản nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hỗ trợ người dân khi gặp sự cố trên cao tốc.

Hiện đơn vị này đã đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.