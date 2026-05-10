Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3, tại các phường: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.037,8 tỷ đồng, được triển khai từ quý III/2026 đến quý III/2027.

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3.

Theo đó, dự án được triển khai tại các phường: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển môi trường SFC làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước Thủ đô theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050; đồng thời thu gom, xử lý nước thải phát sinh trong lưu vực S3 đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân khu vực phía Tây Hà Nội.

Theo phương án đề xuất, dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom nước thải dài khoảng 24km với các tuyến cống có đường kính từ D300 đến D1500, cùng hệ thống hố ga, giếng tách và 5 trạm bơm nâng.

Bên cạnh đó, Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô sẽ được xây dựng với công suất thiết kế 91.500 m3/ngày, có khả năng đáp ứng công suất tối đa lên tới 113.000 m3/ngày trong điều kiện mưa lớn.

Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư được đề xuất bằng quỹ đất. Thành phố dự kiến bố trí khoảng 4,18ha đất tại phường Định Công và Hoàng Liệt để thanh toán hợp đồng BT.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 4.037,8 tỷ đồng, được triển khai từ quý III/2026 đến quý III/2027.

Nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 được tổ chức ngày 11/5.