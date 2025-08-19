Hà Nội: Khánh thành nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc

TPO - Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất xử lý 270.000m3/ngày đêm chính thức được khánh thành. Đây là nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc, xử lý nước thải cho 20 phường nội đô Hà Nội.

Ngày 19/8, UBND TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp Hà Nội (Ban quản lý) tổ chức Lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Theo Ban quản lý, Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá được triển khai trên phạm vi lưu vực (S2) khoảng 4.983ha, bao gồm nhà máy xử lý nước thải với công suất 270.000m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối (dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ) với tổng chiều dài khoảng 41,362km.

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2027 với tổng mức đầu tư 11.197 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Trong đó, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá do Liên danh Công ty JFE -T TSK của Nhật Bản thi công với chi phí gần 3.000 tỷ đồng. Công trình áp dụng công nghệ bùn hoạt tính AO truyền thống với trang thiết bị hiện đại, dễ vận hành và thân thiện môi trường. Nhà máy có với công suất 270.000m3/ngày đêm và tối đa 576.000m3/ngày đêm vào mùa mưa. Nhà máy sẽ xử lý nước thải cho phạm vi 20 phường trong nội đô thành phố.

Công trình có quy mô công suất lớn nhất miền Bắc đã thi công hoàn thành và được cấp giấy phép môi trường để vận hành thử nghiệm từ tháng 12/2024. Hiện nay, Nhà máy đang vận hành chính thức với công suất 180.000m3/ngày đêm và đang tăng dần công suất đạt 270.000m3/ngày đêm.

Về hạng mục tuyến ống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch: Công trình do nhà thầu Công ty TEKKEN của Nhật Bản trực tiếp thi công có kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, với quy mô hơn 21km đường ống kích thước từ 315mm - 2.200mm. Trong đó, gần 13km tuyến ống áp dụng công nghệ khoan kích ống ngầm lần đầu tiên áp dụng tại Hà Nội. Công trình đã thi công hoàn thành từ tháng 3/2025 và đang thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy để xử lý.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Ban quản lý cho biết, đây là công trình đầu tiên tại Hà Nội không áp dụng trạm bơm chuyền bậc mà hoàn toàn chảy tự nhiên về nhà máy giúp làm giảm phần lớn chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; đồng thời, công trình sử dụng tuyến ống có lớp sơn phủ chống ăn mòn theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản giúp làm tăng đáng tuổi thọ cho công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, những năm qua thành phố đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, đặc biệt là môi trường. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là công trình hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản với sự hỗ trợ của vốn ODA, công nghệ tiên tiến.

Cũng theo ông Đông, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là công trình trọng điểm của dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, xử lý nước thải sinh hoạt cho 20 phường nội đô.

Nhà máy được thiết kế, thi công giám sát nghiêm ngặt bởi các kỹ sư Nhật Bản, thử nghiệm vận hành dây chuyền hiện đại. Đến nay, nhà máy đã đi vào vận hành chính thức, xử lý nước thải cho 20 phường nội đô, góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ nước thải được xử lý trên 50%.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông cảm ơn chính quyền và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ thành phố và nhân dân Thủ đô. Đây cũng là món quà lớn, có ý nghĩa trong ngày lễ trọng đại của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng mà phía Nhật Bản đã dành tặng.