Hàng nghìn công nhân Bắc Ninh được khám sức khỏe miễn phí

TPO - Ngày 10/5, từ rất sớm, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã đông kín người lao động. Họ đến với một tâm thế hồ hởi, phấn khởi bởi điều nhận được không chỉ là một buổi khám sức khỏe miễn phí, mà còn là sự quan tâm thiết thực dành cho chính mình.

Tại Quảng trường 3/2, hàng nghìn người lao động xếp thành hàng chờ khám sức khỏe miễn phí. Không khí hồ hởi hiện rõ trên từng gương mặt. Ở những bàn khám, hàng trăm y, bác sĩ tận tình đo huyết áp, tư vấn dinh dưỡng, tầm soát bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn cách chăm sóc thể chất và tinh thần.

Trong dòng người ấy, anh Long Văn Đường, 29 tuổi, quê Cao Bằng, hiện làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Ninh), lặng lẽ chờ đến lượt khám. Bảy năm rời quê đi làm công nhân ở Bắc Ninh là bảy năm gắn bó với dây chuyền sản xuất, với những ca làm kéo dài, với guồng quay công việc gần như liên tục. Thu nhập ổn định hơn, cuộc sống đỡ chật vật hơn, nhưng như nhiều công nhân khác, anh hiếm khi dành thời gian để kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Cầm tờ phiếu khám trên tay, anh Đường xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình khám sức khỏe miễn phí dành riêng cho công nhân. Tôi cảm nhận rất rõ sự quan tâm dành cho người lao động. Với công nhân chúng tôi, điều đó thực sự ý nghĩa”.

Câu chuyện của anh Đường cũng là tâm sự chung của hàng nghìn lao động có mặt sáng nay. Ngồi ở khu vực chờ tư vấn, chị Nguyễn Thị Trang, công nhân trẻ mới đi làm được một năm, ở phường Vân Hà (Bắc Ninh), không giấu nổi niềm vui. Với chị, ngày hội sức khỏe không đơn thuần là một buổi khám bệnh miễn phí, mà là cảm giác mình được lắng nghe, được quan tâm, được coi trọng.

Niềm vui của anh Đường, chị Trang cũng là cảm xúc chung của hàng nghìn công nhân có mặt tại chương trình “Trao sức khỏe công nhân – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thực tiễn đặt ra nhiều thách thức đối với người lao động, đó là áp lực công việc gia tăng và đối mặt với các loại dịch bệnh. Sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động chịu nhiều tác động trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình sản xuất mới.

Thời gian gần đây, sức khỏe của công nhân, người lao động được quan tâm hàng đầu. Bởi sức khỏe người lao động ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, kỷ luật lao động của các doanh nghiệp.

Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng tổ chức ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh với mục tiêu phòng bệnh hơn chữa bệnh, rèn luyện thói quen, lối sống lành mạnh, ăn uống đảm bảo có sức khỏe tốt.

Theo ông Tuấn, sức khỏe của người lao động, người dân là trung tâm của quá trình phát triển. Doanh nghiệp không chăm lo sức khỏe người lao động thì năng suất lao động, sản phẩm có thể bị lỗi, giảm năng lực cạnh tranh. Bởi vậy, chương trình này mong muốn huy động cả hệ thống chính trị, nguồn lực để chăm sóc sức khỏe người lao động tốt hơn.

Riêng ngày 10/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khám sức khỏe cho khoảng 3.000 người lao động, tổng cộng đợt khám vào khoảng 10.000 công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chuyên môn khám sức khỏe cho người lao động trong doanh nghiệp và khu nhà trọ.

Đây là đợt khám bệnh làm thí điểm để sau này có thể ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội chi trả việc khám tổng quát sức khỏe người lao động, đồng thời huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp để đảm bảo cơ chế tài chính để công nhân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.

Ở góc độ địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, Đảng luôn xác định công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy, chăm lo cho công nhân vừa là trách nhiệm chính trị, vừa thể hiện chiều sâu nhân văn trong chiến lược phát triển.

Thông điệp ấy càng có ý nghĩa khi Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp năng động hàng đầu cả nước với hơn 800.000 công nhân lao động, trong đó có hơn 600.000 đoàn viên công đoàn.

Đó là lực lượng tạo ra sức bật cho kinh tế địa phương. Nhưng đó cũng là lực lượng đang đối diện nhiều áp lực nhất về cường độ lao động, môi trường làm việc và nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Nhìn thẳng vào thực tế ấy, Bắc Ninh đưa ra cam kết mạnh mẽ tiếp tục coi chăm lo, bảo vệ sức khỏe công nhân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với mục tiêu phát triển.

Tỉnh Bắc Ninh quyết tâm cùng cả nước hoàn thành mục tiêu 50% đối tượng được khám sức khỏe miễn phí định kỳ trong quý II/2026; tiếp tục đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận nhà máy, khu công nghiệp, khu nhà trọ, không để người lao động phải tự xoay xở một mình trước những vấn đề sức khỏe.

Song song với đó, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh 29 dự án nhà ở xã hội với mục tiêu hoàn thành 20.480 căn trong năm 2026; phát triển đồng bộ thiết chế công đoàn, hệ thống y tế cơ sở, các công trình văn hóa, thể thao tại khu công nghiệp để công nhân thực sự “an cư – lạc nghiệp”.