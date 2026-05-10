Hỗ trợ 100.000 đồng/người mỗi ca trực đêm cho lực lượng cứu hộ biển Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các bãi biển trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng gồm công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, quản lý trật tự, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, kiểm tra và phối hợp thực hiện nhiệm vụ trực đêm tại các bãi biển.

Chính sách hỗ trợ góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các bãi biển, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thanh Hiền.

Mức hỗ trợ là 100.000 đồng/người/ca trực đêm.

Kinh phí sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định. Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng cho phép sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định, nếu có.

Chính sách hỗ trợ trực đêm được này sẽ góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các bãi biển, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và môi trường du lịch biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, lãnh đạo Sở VHTT&DL cho hay, du khách đến Đà Nẵng đặc biệt nhiều lúc ngoài giờ hành chính, nhất là 19h-22h. Với khung giờ này, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rất vất vả. Do đó thành phố nên có chính sách đặc thù và cho phép chi tiền làm việc ngoài giờ đúng với công sức các lực lượng bỏ ra.

