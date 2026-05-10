Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Va chạm với xe đầu kéo trong đêm, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

Văn Đức

TPO - Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) đêm 9/5 giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h05 ngày 9/5, tại khu vực ngã ba Tái định cư Bến Phà, thôn Bến Phà, xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo BKS 21H-01.4xx kéo theo rơ moóc BKS 21R-006.xx và xe mô tô BKS 24AE-036.xx.

img-20260510-091030.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do Đinh Công V. (SN 1999, trú thôn Thái Bo, xã Gia Phú) điều khiển, lưu thông theo hướng phường Lào Cai đi xã Gia Phú.

Khi phương tiện rẽ trái vào khu tái định cư Bến Phà thì xảy ra va chạm với xe máy. Hai người trên xe máy là An Hoàng H. (SN 2006, tạm trú thôn Mường Bát, xã Gia Phú) và Nguyễn Mạnh Q. (SN 2006, trú thôn Thái Bo, xã Gia Phú).

Cú va chạm mạnh khiến H. và Q. tử vong tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Gia Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Văn Đức
#Tai nạn giao thông #Va chạm xe đầu kéo với xe máy #Tử vong #Tai nạn giao thông Lào Cai #Giao thông Lào Cai #Công an tỉnh Lào Cai #An toàn giao thông Lào Cai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe