Va chạm với xe đầu kéo trong đêm, 2 thanh niên tử vong tại chỗ

TPO - Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) đêm 9/5 giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h05 ngày 9/5, tại khu vực ngã ba Tái định cư Bến Phà, thôn Bến Phà, xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo BKS 21H-01.4xx kéo theo rơ moóc BKS 21R-006.xx và xe mô tô BKS 24AE-036.xx.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do Đinh Công V. (SN 1999, trú thôn Thái Bo, xã Gia Phú) điều khiển, lưu thông theo hướng phường Lào Cai đi xã Gia Phú.

Khi phương tiện rẽ trái vào khu tái định cư Bến Phà thì xảy ra va chạm với xe máy. Hai người trên xe máy là An Hoàng H. (SN 2006, tạm trú thôn Mường Bát, xã Gia Phú) và Nguyễn Mạnh Q. (SN 2006, trú thôn Thái Bo, xã Gia Phú).

Cú va chạm mạnh khiến H. và Q. tử vong tại chỗ. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Gia Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.