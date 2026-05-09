Clip: Tài xế sống sót sau tai nạn kinh hoàng 'xé đôi' xe ô tô

TPO - Một nữ tài xế 19 tuổi tại Mỹ đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến chiếc ô tô bị xé đôi, một nửa xe văng xa hàng trăm mét.

Theo Fox2, Demi Veasley - một nữ tài xế 19 tuổi đang lái xe trên đường thì bị một xe khác chạy quá tốc độ đâm phải.

Vụ tai nạn xảy ra tại Detroit, bang Michigan (Mỹ), cho thấy cảnh chiếc Kia Optima của cô gái này bị xé toạc làm đôi. Một nửa chiếc xe văng xa hàng trăm mét hướng lên hè, phần đuôi thì nằm lại ở giao lộ.

May mắn nữ tài xế này không bị thương nặng mà chỉ bầm tím, theo Fox2. Veasley cho biết hệ thống khẩn cấp trên xe đã tự động gọi 911 ngay sau tai nạn.

Camera giám sát ghi lại cảnh chiếc ô tô bị đâm vỡ đôi, một nửa lăn lên hè. Vide: Fox2

Nữ tài xế cho biết vào thời điểm xảy ra va chạm, trời rất tối trong khi chiếc xe gây tai nạn không bật đèn chiếu sáng khiến tình huống càng nguy hiểm hơn.

“Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây. Kính mắt của tôi bị văng mất sau cú đâm. Tôi khi tỉnh lại đã liên tục nói cảm ơn Chúa. Lúc đó tôi thậm chí không biết mình còn sống hay không, chỉ thấy biết ơn vì vẫn còn nhìn thấy mọi thứ”, Veasley kể lại.

Nửa đầu của chiếc Kia Optima bị xé toạc và văng lên hè sau va chạm. Ảnh: Fox2

Phía cảnh sát cho biết chiếc xe gây tai nạn trước đó cũng đã va chạm với một SUV khác. Người điều khiển được cho là đã sử dụng rượu bia và chạy với tốc độ gần 130 km/h tại đoạn đường giới hạn tốc độ 80 km/h.