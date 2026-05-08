SUV chủ lực của Ford tăng giá bán tại Việt Nam

TPO - Hầu hết các phiên bản của Ford Everest 2026 đều tăng giá so với đời cũ, trong đó bản Platinum+ mới chốt giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh việc bổ sung các phiên bản động cơ V6 cho dòng bán tải Ranger Wildtrak và Raptor, Ford Việt Nam vừa giới thiệu tới khách hàng trong nước mẫu Everest phiên bản mới 2026.

Giống như đời 2025, Everest bản 2026 cũng được phân phối với 5 biến thể nhưng có một số thay đổi về tên gọi và giá bán. Trong đó phiên bản thấp nhất là Active 2.0 4x2 có giá 1,129 tỷ đồng, cao hơn 30 triệu đồng so với mức giá khởi điểm cũ của bản Ambient (1,099 tỷ đồng).

Tiếp theo là bản Sport 2.0 4x2 chốt giá 1,209 tỷ đồng, cao hơn 31 triệu đồng so với đời 2025 (1,178 tỷ đồng). Các bản Titanium 2.0 4x2 (1,299 tỷ đồng) và Titanium+ 2.0 4x4 (1,468 tỷ đồng) được thay thế bằng Platinum 2.0 4x2 giá 1,335 tỷ đồng và Platinum 2.0L 4x4 giá 1,440 tỷ đồng.

So với đời trước, bản Platinum một cầu có giá cao hơn 36 triệu đồng, trong khi bản hai cầu lại thấp hơn 28 triệu đồng.

Cuối cùng là bản cao nhất Everest Platinum+ 2.3 EcoBoost 4x4 được niêm yết ở mức 1,629 tỷ đồng. Con số này cao hơn 84 triệu so với bản Platinum 2.0 4x4 cũ (1,545 tỷ đồng).

Như vậy, giá sàn của Ford Everest cao hơn 30 triệu đồng trong khi giá trần tăng 84 triệu so với đời trước. Trong đó, bản máy xăng 2.3L mới với giá hơn 1,6 tỷ đồng gần chạm tới phân khúc E.

Ngoài giá bán, điểm khác biệt lớn nhất giữa các phiên bản Everest 2026 nằm ở cấu hình động cơ. Các phiên bản Active, Sport và Platinum đều sử dụng động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn, đồng nghĩa với việc cấu hình tăng áp kép trên bản Titanium+ cũ không còn. Tất cả phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp.

Riêng phiên bản Platinum+ cao nhất được trang bị động cơ xăng 2.3L EcoBoost tương tự dòng Explorer trước đây. Khối động cơ xăng này cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 446 Nm. Đây hiện là phiên bản mạnh nhất của dòng Everest tại Việt Nam.

Bản này còn được bổ sung nhiều trang bị riêng như mâm 21 inch, lốp lớn hơn, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí và thông gió, dàn âm thanh B&O 12 loa cùng dòng chữ PLATINUM trên nắp capo.

Về thiết kế, Ford Everest 2026 mới không thay đổi so với đời cũ. Mẫu SUV Mỹ vẫn duy trì kiểu dáng vuông vức, cứng cáp đặc trưng. Trang bị tiện nghi bên trong cabin có sự nâng cấp nhẹ ở một số bản cao.

Tại phân khúc SUV hạng D, Ford Everest đang nắm khoảng 60% thị phần với doanh số lũy kế đạt 3.580 chiếc sau 3 tháng đầu năm, vượt xa các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner hay Mazda CX-8.

Tính trong nội bộ Ford Việt Nam, Everest đóng góp vào 30% trên tổng số xe bán ra của hãng từ đầu năm nay, là mẫu xe bán nhiều thứ hai của thương hiệu Mỹ chỉ sau Ranger.