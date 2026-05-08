Làn gió mới ở phân khúc xe bán tải

TPO - Cái tên dẫn đầu phân khúc bán tải là Ford Ranger vừa được hãng bổ sung cấu hình động cơ V6, đánh dấu lần đầu tiên dòng xe này trang bị máy xăng hiệu năng cao tại Việt Nam.

Chỉ ít ngày sau khi UBND TP Hà Nội "chốt" cho phép xe ô tô tải pickup được lưu thông 24/24 giờ như xe con trong nội đô, phân khúc xe bán tải sớm được hâm nóng với các mẫu xe mới đến từ Ford Việt Nam

Cụ thể, hãng xe Mỹ vừa bổ sung thêm hai phiên bản mới cho dòng bán tải Ford Ranger gồm Wildtrak V6 Diesel 3.0L và Ranger Raptor V6 EcoBoost. Đây có thể coi động thái thổi 'làn gió mới' vào phân khúc khi các mẫu xe bán tải phổ biến trên thị trường hiện tại thường không trang bị động cơ V6.

So với các phiên bản đang bán trên thị trường, Ranger Wildtrak và Ranger Raptor mới không thay đổi nhiều về thiết kế ngoại thất. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở hệ truyền động với động V6.

Ở phiên bản Ranger Wildtrak mới, Ford trang bị động cơ diesel V6 3.0L cho công suất khoảng 246 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Cấu hình này mạnh hơn hẳn so với thông số 210 mã lực và 500 Nm của bản 2.0L Bi-Turbo trước đây.

Hộp số vẫn là loại tự động 10 cấp. Xe dùng hệ dẫn động hai cầu, chưa có 4 bánh toàn thời gian như Raptor.

Phiên bản này có giá bán 1,093 tỷ đồng, cao hơn 114 triệu đồng so với bản Wildtrak 2.0L Bi-Turbo trước đây vốn được niêm yết ở mức 979 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ranger Wildtrak V6 hiện đắt hơn đối thủ trực tiếp là Toyota Hilux Trailhunter tới gần 200 triệu đồng.

Về Ranger Raptor, phiên bản mới chuyển sang sử dụng động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost thay cho máy dầu 2.0L I4 trước đây. Khối động cơ mới cho công suất tối đa 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm.

Bộ thông số này cũng cao hơn đáng kể so với bản máy dầu 2.0 trước đây. Xe tiếp tục sử dụng hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Giá bán niêm yết của Ranger Raptor V6 EcoBoost ở mức 1,448 tỷ đồng, tăng 149 triệu đồng so với bản máy dầu 2.0L Bi-Turbo trước đây.

Về thiết kế, phiên bản động cơ xăng gần như giữ nguyên diện mạo của bản máy dầu với lưới tản nhiệt cỡ lớn mang dòng chữ FORD đặc trưng cùng cụm đèn Matrix LED phía trước. Bên trong khoang cabin, cấu trúc thiết kế không thay đổi nhưng được bổ sung thêm một số tiện nghi mới, trong khi các trang bị an toàn và ADAS tiếp tục được duy trì.

Việc nâng giá bán lên ngưỡng gần 1,5 tỷ đồng cùng động cơ xăng V6 dung tích lớn cho thấy Ranger Raptor mới được định vị cao hơn so với các mẫu bán tải phổ thông trên thị trường và tất nhiên không dành cho số đông.

Mức chênh lệch giá cùng chi phí sử dụng của động cơ xăng 3.0L cũng sẽ là yếu tố đáng cân nhắc đối với người dùng khi đặt lên bàn cân với phiên bản máy dầu trước đây.

Theo đại diện hãng, Ford vẫn duy trì các phiên bản phổ thông hiện có, trong khi những biến thể cao cấp vừa được bổ sung sẽ dành cho nhóm người dùng “chịu chi”, ưu tiên trải nghiệm vận hành của các dòng bán tải động cơ dung tích lớn.

