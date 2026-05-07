Video giao thông

Tài xế lùi xe đâm đổ trụ bơm xăng khiến ô tô cháy rụi

Lê Tuấn

TPO - Một vụ cháy xe ô tô đã xảy ra tại một cây xăng ở Bangkok, Thái Lan vào sáng 6/5, khiến ngọn lửa lan sang trụ bơm nhiên liệu trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế.

Theo Thaiger, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h14 sáng ngày 6/5. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại cây xăng gặp sự cố.

Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô con đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang khu vực trụ bơm xăng. Nhân viên cây xăng ban đầu đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy ô tô tại cây xăng ở Bangkok. Ảnh: Khaosod

Đội cứu hỏa phải sử dụng nước cùng bọt hóa học trong khoảng 20–30 phút mới kiểm soát được vụ việc. May mắn, không có thương vong về người.

Theo điều tra ban đầu, tài xế gây tai nạn là một người đàn ông 71 tuổi lái một chiếc sedan hiệu Nissan. Người này cho biết đã đưa xe vào cây xăng để đổ nhiên liệu rồi lái lên phía trước để bơm lốp.

Sau khi bơm xong một bánh xe, ông không tìm thấy nắp van ở bánh còn lại. Trong lúc điều chỉnh vị trí xe, ông cho rằng mình đã vô tình vào số và nhấn ga, khiến xe lao vào khu vực máy bơm hơi.

Camera giám sát ghi lại cảnh tài xế lùi xe húc đổ trụ bơm xăng. Video: Qianqian

Tài xế cho biết sau đó đã cố lùi xe nhưng phương tiện bị mắc vào gờ chặn bánh. Khi tiếp tục đạp ga, chiếc sedan lùi mạnh và đâm đổ trụ bơm xăng trước khi ông hoảng loạn rời khỏi xe.

Một nhân viên cây xăng cho biết họ đã thấy chiếc xe liên tục tiến lùi nhiều lần trước khi xảy ra va chạm với trụ bơm xăng. Vụ cháy khiến chiếc sedan bị thiêu rụi hoàn toàn và làm hư hại hai trụ bơm.

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục điều tra.

#lùi xe #trụ bơm xăng #cháy ô tô #tai nạn #cây xăng

