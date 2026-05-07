Người dùng VinFast đánh giá VF Connect là 'trợ lý di chuyển' đáng tiền

Nhờ loạt tính năng thông minh trên VF Connect, từ cảnh báo giao thông, hạn chế vi phạm không đáng có đến tìm kiếm trạm sạc, người dùng xe VinFast đang tận hưởng cảm giác chủ động và nhẹ nhàng hơn trên mọi hành trình.

“Đi xa nhẹ đầu” với trợ thủ thông minh

Với đặc thù công việc là tư vấn bán hàng phần mềm cho doanh nghiệp, anh Phạm Quang Huy thường xuyên phải di chuyển liên tục trong TP.HCM để gặp khách hàng. Áp lực khi di chuyển trên đường gần như là thường trực đối với anh.

“Có những đoạn đường buổi sáng vẫn thông thoáng nhưng đến trưa đã kẹt cứng vì va chạm hoặc công trình thi công. Nếu không nắm được thông tin sớm thì rất dễ bị cuốn vào dòng xe ùn tắc”, anh cho biết.

Đây là lý do vị khách hàng cảm thấy đặc biệt hài lòng sau khi nâng cấp lên gói VF Connect Premium trên chiếc VF 6 mới mua. Với lựa chọn này, anh được tiếp cận Vietmap Live – ứng dụng bản đồ thời gian thực được tích hợp trên màn hình trung tâm của xe.

Trong quá trình di chuyển, thay vì chỉ hiển thị tuyến đường ngắn nhất, Vietmap Live liên tục cập nhật dữ liệu giao thông theo thời gian thực, giúp người lái nắm bắt được tình hình phía trước. Khi phát hiện mật độ phương tiện tăng cao hoặc xảy ra sự cố trên tuyến đường đang đi, hệ thống có thể đề xuất lộ trình thay thế để tránh ùn tắc.

“Có lần đang di chuyển qua khu vực cửa ngõ thành phố thì hệ thống báo phía trước có tai nạn và gợi ý chuyển sang tuyến đường khác. Nhờ vậy tôi tránh được đoạn kẹt xe kéo dài gần một tiếng”, anh Huy chia sẻ.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hiển thị các thông tin quan trọng như giới hạn tốc độ, biển báo giao thông hay vị trí camera giám sát. Anh Huy thừa nhận, việc này giúp anh hạn chế những vi phạm không đáng có khi phải đi qua một tuyến đường lạ.

“Thực tế chỉ cần vượt tốc độ vài km/h trong vài giây cũng có thể bị ghi nhận vi phạm. Khi hệ thống nhắc trước, mình kịp thời giảm tốc nên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều”, vị chủ xe nhận xét.

Chủ động trên mọi hành trình

Cũng vừa nâng cấp lên gói VF Connect Prime cho chiếc VF 8, chị Thu Lam (Hà Nội) càng yên tâm hơn khi thấy hạ tầng trạm sạc trên toàn quốc đã được tích hợp ngay trên bản đồ.

Là người thường xuyên đưa gia đình đi du lịch ngắn ngày, trước đây, chị phải mở nhiều ứng dụng để vừa chỉ đường, vừa tìm trạm sạc phù hợp. “Giờ thì mọi thứ nằm hết trên màn hình của xe. Hệ thống hiển thị luôn các trạm sạc trên hành trình và khoảng cách còn lại. Chưa kể còn cho mình biết có bao nhiêu trụ sạc, công suất nào, còn bao nhiêu trụ trống... Đi xa thấy chủ động hơn rất nhiều”, chị Lam nói.

Đáng chú ý, thay vì phải thao tác trực tiếp trên màn hình, người lái cũng có thể tìm kiếm điểm đến, lưu các địa chỉ quen thuộc hoặc kích hoạt điều hướng chỉ bằng những câu lệnh đơn giản, nhờ sự hỗ trợ của trợ lý ảo VinFast 3.0.

Ngoài các tính năng điều hướng – dẫn đường, người dùng đăng ký gói VF Connect Premium trở lên được tiếp cận thêm tính năng Giám sát và quản lý xe từ xa (Remote Control), Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert), chợ ứng dụng VF Connect Store với nhiều ứng dụng giải trí…

Đặc biệt, khác với xe sử dụng động cơ đốt trong có các tính năng công nghệ gần như “cố định” sau khi xuất xưởng, phần mềm trên xe điện có thể tiếp tục được nâng cấp trong suốt vòng đời sử dụng.

Nhờ cơ chế cập nhật này, các tính năng trong hệ sinh thái VF Connect không dừng lại ở những gì người dùng trải nghiệm ở thời điểm mua xe. Các tiện ích mới đều có thể được cập nhật định kỳ, giúp hệ thống ngày càng hoàn thiện và thích ứng tốt hơn với nhu cầu di chuyển thực tế.

Hiện tại, gói VF Connect Pro có mức giá 799.000 đồng/năm, gói VF Connect Premium được niêm yết ở mức 1.299.000 đồng/năm, và VF Connect Prime có mức giá 1.599.000 đồng/năm, áp dụng cho chủ xe VF 6, VF 7, VF 8, VF 9. Các dòng xe khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.