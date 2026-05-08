Volkswagen Teramont Pro SUV King size 'cháy hàng' sau 1 tháng ra mắt

Lựa chọn SUV cao cấp nào tầm giá 3 tỷ đồng - GLC 300, Land Cruiser Prado hay Teramont Pro. Teramont Pro mẫu xe sở hữu kích thước lớn nhất phân khúc SUV cỡ E, hàng ghế khoang lái hạng thương gia và lượng tiện nghi, an toàn ngập tràn.

Xe gầm cao vốn là bệ phóng doanh số của Volkswagen tại Việt Nam những năm gần đây. Trong 2026, hãng Đức tiếp tục chiến lược SUV hóa dải sản phẩm khi trình làng tân binh Teramont Pro (2,799-2,888 tỷ đồng). Ở tầm giá dao động khoảng 3 tỷ đồng, sản phẩm Volkswagen là lựa chọn khác bên cạnh những mẫu gầm cao như Mercedes GLC 300 (2,839 tỷ đồng), Toyota Land Cruiser Prado (3,46 tỷ đồng).

​

Chỉ với riêng dòng Teramont nói chung, Volkswagen có đến bốn biến thể với thiết kế, cấu hình và định vị khác nhau hướng đến từng nhóm khách hàng tại Việt Nam. Sự có mặt của Teramont Pro là một nét chấm phá thú vị của Volkswagen ở phân khúc SUV cao cấp. Bởi những nét đặc trưng về thiết kế và trang bị nội thất đem đến cho mẫu xe mới này nhiều lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.

Ngoại thất

Teramont Pro phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu MQB của Volkswagen. Hãng Đức muốn đảm bảo những sản phẩm khác nhau, sản xuất ở những thị trường khác nhau, vẫn giữ được triết lý sản phẩm tập trung vào trải nghiệm lái chứ không chỉ di chuyển đơn thuần.

Sinh ra ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới giúp Teramont Pro thích nghi nhanh chóng với những đòi hỏi về thị hiếu tiêu dùng người dân châu Á, đặc biệt về thiết kế. Mẫu xe Volkswagen có thể xem là bản phóng lớn, hoàn thiện và hiện đại hơn Teramont nhập Mỹ.

Chất cơ bắp, lực lưỡng vẫn còn đó của dòng Teramont 7 chỗ, nhưng Teramont Pro có thêm sự lấp lánh của công nghệ thông qua tạo hình bắt mắt của đèn pha hay dải đèn hậu vắt ngang đuôi. Logo thương hiệu ở mặt ca-lăng phát sáng trong đêm cũng là điểm nhấn cho thấy sự bay bổng trong thiết kế.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, hãng lắp bộ vành 20 inch đa chấu, trong khi bản Max là 21 inch. Thanh giá nóc trang bị cho cả hai phiên bản là chỉ dấu cho thấy Teramont hướng đến tính đa dụng. Xe không chỉ phục vụ nhu cầu hàng ngày, mà còn là phương tiện dã ngoại, đưa chủ nhân đến những miền đất mới.

Nội thất

Lối thiết kế nội thất đơn giản nhưng sang trọng trên những dòng SUV Volkswagen gần đây như Teramont President, Teramont X tạo nhiều ấn tượng với nhóm khách hàng doanh nhân trẻ tại Việt Nam. Kiểu xây dựng không gian nội thất trên Teramont Pro cũng tương tự.

Volkswagen không cố tạo ra chất hiện đại bằng những chi tiết trang trí bắt mắt cho khoang lái. Hãng sử dụng màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn kích thước 15 inch, thâu tóm hầu hết các chức năng điều khiển trên xe. Phần yên ngựa phân tách hai ghế đầu được giải phóng, giúp tăng không gian sử dụng và thoáng hơn về mặt thị giác.

Teramont Pro có kiểu phối màu nền nã cho chất liệu ghế da, bảng táp-lô hay thành cửa. Đây là kiểu thiết kế thân thiện vừa đủ của xe Đức và phần lớn các hãng xe châu Âu. Trong khi hệ thống đường viền nội thất tăng tính trải nghiệm và thư giãn khi di chuyển vào ban đêm.

Về kích thước, Volkswagen Teramont Pro hiện là dòng SUV lớn nhất của hãng tại Việt Nam, định vị phân khúc SUV cỡ E. Trục cơ sở 2.980 mm và chiều dài tổng thể 5.158 mm của Teramont Pro là lớn nhất phân khúc, vượt trội hơn nhiều so với mẫu gầm cao kết cấu khung gầm rời – Toyota Land Cruiser Prado (trục cơ sở 2.850 mm, chiều dài tổng thể 4.925 mm). Còn so với Mercedes GLC, kích cỡ Teramont Pro vượt trội hơn nhiều.

Trục cơ sở lớn là cơ sở để hãng Đức thiết lập không gian nội thất rộng rãi cho ba hàng ghế. Trước đây, Teramont 7 chỗ bản nhập Mỹ vốn đã được đánh giá cao về độ thoải mái của nội thất. Teramont Pro lớn hơn Teramont, nghĩa là về mặt lý thuyết, ưu điểm về không gian bên trong phục vụ hành khách còn được nâng thêm một bậc.

Nếu Teramont President là mẫu xe tập trung cho ông chủ hàng ghế thứ hai, Teramont Pro đem đến trải nghiệm thương gia cho hàng ghế đầu. Các trang bị tiện nghi cao cấp nhất dành cho ghế lái và ghế hành khách bên cạnh.

Volkswagen nhấn mạnh giá trị trải nghiệm độc đáo cho ghế hành khách khoang lái và gọi là Queen Seat. Ở vị trí này, người dùng có thể chỉnh ghế 14 hướng, bật thông gió, làm mát, sưởi, massage 8 chế độ. Ghế có thể ngã tối đa và trang bị thêm đệm đỡ chân. Điều này đồng nghĩa người dùng có thể biến ghế thành giường di động ngay lập tức khi di chuyển ở những hành trình xa và cần thư giãn. Trong phân khúc, đây là trang bị duy nhất mà chỉ Teramont Pro sở hữu.

Để phát huy những giá trị điểm 10 của ghế Queen Seat, Volkswagen thực hiện một loạt giải pháp cách âm cho khoang nội thất. Hãng sử dụng tổng cộng 21 kg hợp chất cao su để tối ưu khả năng cách âm từ khung gầm. Cửa xe cách âm bằng kính 2 lớp. Giữa khoang động cơ và khoang lái cũng có các lớp cách âm. Lốp xe 21 inch tích hợp công nghệ tiêu âm Soundcomfort nhờ lớp cách âm trong cấu trúc cao su của lốp.

Với hàng loạt tính năng và công nghệ tập trung cho khoang nội thất, Volkswagen muốn biến Teramont Pro thành phương tiện thụ hưởng thực thụ cho người dùng, đặc biệt hàng ghế đầu. Còn nếu là những chuyến đi xa đông thành viên, tiện nghi không vì thế mà thiếu hụt. Ví dụ như hãng bố trí hàng ghế thứ 3 gập điện, cổng sạc 45V ở phía sau, cùng với đó là khoang chứa đồ rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Động cơ và công nghệ an toàn

Động cơ sử dụng trên Volkswagen Teramont Pro là loại 2.0 tăng áp mang mã EA888 thế hệ thứ 5 của tập đoàn Đức. Công suất động cơ đạt 268 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Hộp số vẫn là loại ly hợp kép 7 cấp DSG với ưu điểm sanh số nhanh và mượt. Trong khi hệ dẫn động là loại 4 bánh toàn thời gian trứ danh 4Motion, cho khả năng phân bổ lực kéo và bám đường tốt.

Nếu xét về hiệu suất động cơ, Teramont Pro ngang ngửa với Land Cruiser Prado (mạnh 267 mã lực) ở công suất. Ngược lại, mẫu xe Toyota nhỉnh hơn nhờ sức kéo (430 Nm). Tuy vậy, trọng lượng của Teramont Pro khoảng 2.155 kg, nhẹ hơn đáng kể so với Land Cruiser Prado (2.400 kg).

Tỷ lệ phân bổ sức kéo/trọng lượng của Volkswagen Teramont Pro khoảng 1:5, trong khi Land Cruiser Prado khoảng 1:6. Về mặt lý thuyết, mẫu xe Đức lanh lẹ hơn Land Cruiser Prado ở khả năng vận hành. Còn về tiêu hao nhiên liệu, Teramont Pro tối ưu hơn khi đạt 8,35 lít/100 km, con số của mẫu xe Toyota khoảng 10,7 lít/100 km đường hỗn hợp.

Volkswgagen cho biết, động cơ EA888 sử dụng hệ thống Turbo điều hướng cánh và hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp áp suất cao giúp xe đạt được tỉ số nén tối ưu. Đồng thời gia tăng công suất 23% và tiết kiệm nhiên liệu hơn các thế hệ động cơ trước đây.

Công nghệ an toàn trên Teramont Pro gần như phong phú nhất phân khúc. Xe đi kèm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ và chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ...

Kết luận

Với không gian rộng rãi và hàng loạt tiện nghi hiếm có cho hành khách, Volkswagen Teramont Pro muốn tiếp cận nhóm khách gia đình hoặc các doanh nhân thường di chuyển liên tục. Triết lý này của mẫu xe Volkswagen có phần khác biệt với những đối thủ có tầm giá dao động khoảng 3 tỷ đồng.

Như Mercedes GLC 300 cấu hình 5 chỗ, kích thước nhỏ hơn nhiều Teramont Pro, trải nghiệm ở mức vừa đủ cho hành khách. Sức thu hút của mẫu xe Mercedes đến từ yếu tố thương hiệu, nội thất chăm chút tỉ mỉ và sang trọng. Hiệu suất vận hành của GLC 300 ngang ngửa mẫu xe Volkswagen và giá bán cũng tương tự.

Trong khi với Land Cruiser Prado, tiện nghi cho hành khách ít nổi bật. Xe hướng đến yếu tố off-road, ghi điểm nhờ tính thực dụng, thiết kế khác biệt nhờ kiểu dáng vuông vức, cổ điển. Ở khía cạnh chăm sóc hành khách, Teramont Pro có phần nhỉnh hơn bởi lượng tiện nghi, độ êm ái, ổn định của kết cấu unibody. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Motion của mẫu xe Đức cũng đem đến chất đa dụng khi đi địa hình khó.

Với giá bán 2,799-2,888 tỷ đồng, Volkswagen Teramont Pro hứa hẹn tạo thêm sự cân nhắc đáng chú ý cho khách hàng cao cấp tại Việt Nam. Volkswagen Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi tặng gói dịch vụ OCP 3 lần / 3 năm, khách hàng liên hệ đại lí để nhận thông tin chi tiết (hotline 1900 29 29 98, website showroom.vw.com.vn)